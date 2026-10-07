Цирконы, Калибры и реактивные шахеды: что Путин вывалил на головы украинцам в свой день рождения

В ночь на 7 октября (начиная с 18:00 предыдущего вечера) российские войска совершили очередной комбинированный налет на территорию Украины, применив широкий спектр ракетного вооружения и беспилотников различных модификаций. Для отражения угрозы были привлечены мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные войска, а также подразделения РЭБ и беспилотных систем Сил обороны Украины. По обнародованным данным мониторинговых каналов, траектории вражеских снарядов образовали плотную сетку маршрутов над большинством областей страны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По информации Воздушных сил ВСУ, на девять часов утра защитникам неба удалось продемонстрировать высокую эффективность в противодействии враждебным средствам нападения.

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 161 цель", — сообщили в командовании, подводя предварительные итоги тяжелой ночной боевой работы.

Среди ликвидированного арсенала окупантов — пять баллистических, противокорабельных и сверхзвуковых ракет типов "Искандер-М", "KN-23", "С-400", "Циркон" и "Оникс", которые враг запускал из Брянской и Воронежской областей РФ, а также с территории Ростовской. Кроме того, противовоздушное сражение позволило обуздать значительную часть крылатого сегмента нашествия. Защитники уничтожили 39 крылатых ракет "Х-101", "Искандер-К" и "Калибр", запущенные из Вологодской, Курской областей и Каспийского моря, при этом судьба еще 6 крылатых ракет в настоящее время верифицируется специалистами.

Главное массированное давление враг осуществлял с помощью беспилотных технологий, выпустив в общей сложности 130 ударных БпЛА типов "Shahed" (среди которых 46 единиц оказались реактивными), "Гербера", а также дронов-имитаторов "Пародия". Работу ПВО усложняло изменение тактики и привлечение скоростных модификаций беспилотников.

"[Сбито] 117 враждебных БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), Гербера и дроны других типов", — конкретизировали военные, наметив результаты противодействия дроновой угрозе.

Основными векторами российского удара в эту ночь стали Киевская, Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области. Несмотря на интенсивную работу защитников полностью избежать разрушений не удалось: военные зафиксировали прилеты ракет и беспилотников на 18 локациях в стране, а в 5 точках задокументировано падение обломков сбитых средств.

Военное командование предостерегает граждан расслабляться рано, поскольку боевые действия в воздухе не прекращаются.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве до десяти враждебных БпЛА, — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ, обратившись к жителям регионов с призывом к безопасности. — Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе – к победе!"

Напомним, портал "Комментарии" писал , куда целились оккупанты.