Частные фонды получили 334,5 млн грн по сделкам со следствием, но САП не знает о возмещении государству

Специализированная антикоррупционная прокуратура посчитала, что частным благотворительным организациям перечислено 334,5 млн грн по соглашениям о признании виновности в делах НАБУ/САП.

САП. Фото из открытых источников

В то же время, как пишет “Униан”, САП не сообщает главного, на какую сумму нанесен ущерб государству и сколько из него возмещено по этим соглашениям.

"Продолжаем выяснять, как работает практика включения "благотворительных взносов" в соглашения о признании виновности в делах НАБУ/САП. Общая сумма средств, перечисленных в пользу благотворительных организаций, составляет 334 567 460,11 грн", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как пишет сайт, САП не сообщила главного: сколько ущерба государству было установлено по делам, завершенным соглашениями, и сколько этого ущерба фактически возмещено государству.

"Сейчас есть очень показательная история: сколько получили частные фонды, САП смогла сосчитать до копейки. А сколько по этим же соглашениям получило государство — не знают", — отмечается в сообщении.

Согласно ответу САП, средства получили следующие частные благотворительные фонды:

"Вернись живым" — 272 878 527,62 грн;

"Сообщество Стерненко" — 51 888 932,49 грн;

"Герой Украины" — 1,3 млн грн;

Код нации 47 — 2,5 млн грн;

Фонд Сергея Притулы – 2,5 млн грн;

"Поддержи третью штурмовую" — 50 тыс. долларов США, которые САП оценила примерно в 2 млн грн, и еще 1,5 млн грн.

"Более 97% всех средств получили два фонда, а один только "Вернись живым" — около 81,6%. Отдельно САП подтвердила существование меморандумов о сотрудничестве с Минцифры как представителем UNITED24 от 17.05.2023 и с БО "Вернись живым" от 09.10.2025”, — отмечается на сайте.

"Униан" напоминает, что ранее в юридическом сообществе назвали коррупционной практику, когда НАБУ и САП передают средства от заключенных следствием соглашений в рамках уголовных производств отдельным благотворительным фондам. В частности, юристов возмутила ситуация, когда подозреваемые или лица, чья виновность доказана, идут на соглашение со следствием, соглашаются перечислить какие-то средства на нужды страны, Сил обороны, но при этом эти средства направляются в “политические фонды”, активно использующие это в политико-электоральных целях.







