Частные фонды получили 334,5 млн грн по сделкам со следствием, но САП не знает о возмещении государству

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Кречмаровская Наталия
Специализированная антикоррупционная прокуратура посчитала, что частным благотворительным организациям перечислено 334,5 млн грн по соглашениям о признании виновности в делах НАБУ/САП.
САП. Фото из открытых источников
В то же время, как пишет “Униан”, САП не сообщает главного, на какую сумму нанесен ущерб государству и сколько из него возмещено по этим соглашениям.
Вместе с тем, как пишет сайт, САП не сообщила главного: сколько ущерба государству было установлено по делам, завершенным соглашениями, и сколько этого ущерба фактически возмещено государству.
Согласно ответу САП, средства получили следующие частные благотворительные фонды:
"Вернись живым" — 272 878 527,62 грн;
"Сообщество Стерненко" — 51 888 932,49 грн;
"Герой Украины" — 1,3 млн грн;
Код нации 47 — 2,5 млн грн;
Фонд Сергея Притулы – 2,5 млн грн;
"Поддержи третью штурмовую" — 50 тыс. долларов США, которые САП оценила примерно в 2 млн грн, и еще 1,5 млн грн.
"Униан" напоминает, что ранее в юридическом сообществе назвали коррупционной практику, когда НАБУ и САП передают средства от заключенных следствием соглашений в рамках уголовных производств отдельным благотворительным фондам. В частности, юристов возмутила ситуация, когда подозреваемые или лица, чья виновность доказана, идут на соглашение со следствием, соглашаются перечислить какие-то средства на нужды страны, Сил обороны, но при этом эти средства направляются в “политические фонды”, активно использующие это в политико-электоральных целях.