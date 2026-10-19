Украинские профильные ведомства совместно с правозащитниками продолжают совершать еженедельные операции по вывозу граждан из временно захваченных Россией регионов. Этот процесс происходит в условиях колоссального риска и при полном отсутствии прямого доступа украинских служб к оккупированным городам и селам. Каждый успешный выезд является результатом длительной и кропотливой подготовки.

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"Организовать выезд из оккупации непросто, — подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, описывая заслуги спасательных миссий. — Когда люди обращаются в Офис Омбудсмана, мы разбираемся в каждой ситуации, проверяем документы, ищем маршрут и договариваемся с российской стороной".

Правозащитники в первую очередь концентрируют внимание на спасении наиболее уязвимых категорий населения: несовершеннолетних, пенсионеров и лиц с ограниченной подвижностью. Помощь оказывают даже в критических случаях – при отсутствии паспортов или при наличии сфабрикованных оккупантами дел. Сейчас эпицентром спасательных усилий стал левобережный инструмент деоккупации Херсона.

"Сейчас много усилий направляем на эвакуацию из Олешек и окрестных населенных пунктов Херсона, — детализировал текущее положение дел Омбудсман, очерчивая масштабы угрозы тысяч украинцев. — Там могут оставаться около 6 тысяч гражданских, в том числе дети. Каждый день ведем переговоры, чтобы люди смогли уехать".

Ситуация в самих Олешках остается критической. Захватчики используют беспомощное состояние заблокированных заложников для создания циничных пропагандистских сюжетов. В своих медиа они распространяют фейки о том, что подъездные пути якобы минируют ВСУ с помощью беспилотников, перекрывая доступ к пище и подвергая город постоянным ударам.

Отметим, что именно Украина первой стала привлекать мир к масштабному гуманитарному коллапсу в городе. Российские военные долго морили местных голодом, а гражданских, пытавшихся вырваться из ловушки самостоятельно, расстреливали на дорогах. Только после мощной международной огласки Силы обороны получили возможность доставлять медикаменты и продукты с помощью точечных сбросов с дронов непосредственно в заблокированные кварталы. На фоне этих событий в Службе безопасности Украины призвали граждан быть бдительными, поскольку спецслужбы РФ заранее планировали масштабные дезинформационные кампании, чтобы переложить вину за геноцид на Киев.