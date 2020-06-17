Авиакатастрофа в Одессе: в больнице умер второй пилот

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Татьяна Веремеева
В одесской больнице умер второй пилот легкомоторного самолета, который
сегодня упал ул. Аэропортовской, в районе Международного аэропорта "Одесса". Об
этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители сообщают, что самолет проходил сертификационное испытание. Полицейским
удалось получить план полета с информацией о цели и маршруте.
В сообщении говорится, что предварительно причиной авиакатастрофы стало
плохое самочувствие пилота, который находился за штурвалом. Кроме того, в
ближайшее время должна быть создана комиссия, которая предоставит выводы о
техническом состоянии самолета. Решение об окончательно правовой квалификации
происшествия будут приняты на основании выводов комиссии, а также судебно-медицинской
экспертизы о причине смерти погибших.
Известно, что оба мужчины 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из
предприятий.
Напомним, самолет
в Одессе упал сегодня около 12:15. Во время проведения тренировочного
полета легкомоторный четырехместный самолет "Дельфин" совершил аварийную
посадку, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек пострадал.
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