Авиакатастрофа в Одессе: в больнице умер второй пилот

В одесской больнице умер второй пилот легкомоторного самолета, который сегодня упал ул. Аэропортовской, в районе Международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.



Правоохранители сообщают, что самолет проходил сертификационное испытание. Полицейским удалось получить план полета с информацией о цели и маршруте.

В сообщении говорится, что предварительно причиной авиакатастрофы стало плохое самочувствие пилота, который находился за штурвалом. Кроме того, в ближайшее время должна быть создана комиссия, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. Решение об окончательно правовой квалификации происшествия будут приняты на основании выводов комиссии, а также судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших.

Известно, что оба мужчины 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий.

Напомним, самолет в Одессе упал сегодня около 12:15. Во время проведения тренировочного полета легкомоторный четырехместный самолет "Дельфин" совершил аварийную посадку, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек пострадал.

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