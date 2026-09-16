Вернутся ли украинцы из Польши домой: что показал новый опрос беженцев

Большинство украинских беженцев, находящихся в Польше, сохраняют намерение вернуться в Украину, однако для значительной части этот шаг связан с завершением войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rating Group, проведенного 21–25 августа среди 1000 украинцев в Польше.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, 43% респондентов планируют вернуться после окончания войны. Еще 8% готовы сделать это в ближайшее время. При этом 26% не собираются возвращаться, а 23% пока не определились.

На решение существенно влияет возраст. Среди опрошенных старше 51 года о намерении вернуться заявили 58%, тогда как среди молодежи от 18 до 35 лет этот показатель составляет 36%.

Есть заметная разница и в зависимости от материального положения. О возвращении говорят 55% респондентов с низким доходом, 47% людей со средним доходом и 34% обеспеченных участников исследования.

При этом Польша остается наиболее популярным вариантом среди тех, кто рассматривает постоянную жизнь за границей. 40% этой группы назвали именно Польшу, 17% выбрали бы другую европейскую страну, еще 6% — государство за пределами Европы. В целом 44% опрошенных хотели бы остаться за границей на постоянной основе, а 43% — нет.

Главным условием возвращения украинцы называют безопасность и стабильность в Украине – этот фактор указали 71% участников исследования. Еще 36% считают важным восстановление экономики, а 26% — наличие перспектив трудоустройства.

Опрос также показал проблемы адаптации в Польше. 49% респондентов не сталкивались с дискриминацией за последний год. Среди тех, кто сталкивался, наиболее часто назывались национальное или этническое происхождение, украинский язык и русский язык.

Таким образом, результаты исследования показывают двойственную картину: значительная часть украинцев сохраняет связь с идеей возвращения домой, но решение во многом зависит от безопасности, экономических условий и личных перспектив после войны.

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