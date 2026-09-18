Компенсации за жилье в оккупации: в Раде разработали законопроект о сертификатах «еВосстановление» для ВОТ

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Недилько Ксения
Парламентарии инициируют масштабные законодательные изменения, позволяющие миллионам внутренне перемещенных лиц получить государственную поддержку на покупку нового жилья без ожидания деоккупации родных городов. Из-за масштабных разрушений и длительной захватнической политики Кремля огромное количество украинских граждан остается без крова и без четкого понимания своего будущего.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Народный депутат Павел Фролов подчеркнул, что государство должно оперативно реагировать на запрос общества, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов.
Для решения этой проблемы группа депутатов разработала и вынесла на обсуждение законопроект №13136. Новая инициатива вводит революционные подходы к верификации разрушений, которые делают невозможным физическое присутствие комиссий на местах.
Кроме того, проект закона открывает юридическую возможность зафиксировать сам факт потери имущества на захваченных территориях, что позволит сформировать справедливую и прозрачную очередь на выплаты. По словам Фролова, недопустимо разделять граждан по географическому признаку их бывших домов, ведь каждый пострадавший от агрессии РФ имеет одинаковое право на компенсацию и заботу со стороны государства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска не прекращают обстрелы Украины — воздушные цели попадают в дома. За поврежденное и разрушенное жилье выплачивается компенсация. Портал "Комментарии" выяснил, сколько средств государство уже выплатило с 2022 года, а сколько украинцев еще ждут денег.