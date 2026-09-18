Компенсации за жилье в оккупации: в Раде разработали законопроект о сертификатах «еВосстановление» для ВОТ

Парламентарии инициируют масштабные законодательные изменения, позволяющие миллионам внутренне перемещенных лиц получить государственную поддержку на покупку нового жилья без ожидания деоккупации родных городов. Из-за масштабных разрушений и длительной захватнической политики Кремля огромное количество украинских граждан остается без крова и без четкого понимания своего будущего.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Народный депутат Павел Фролов подчеркнул, что государство должно оперативно реагировать на запрос общества, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов.

"Более 3 миллионов украинских семей потеряли жилье или не имеют к нему доступа из-за российской оккупации, — констатировал народный избранник, очерчивая масштабы жилищного кризиса в стране. Обосновывая необходимость немедленных реформ, законодатель подчеркнул: — Имеющегося ресурса недостаточно, чтобы охватить всех нуждающихся в поддержке. Но люди не могут годами ждать без четкой перспективы получить компенсацию".

Для решения этой проблемы группа депутатов разработала и вынесла на обсуждение законопроект №13136. Новая инициатива вводит революционные подходы к верификации разрушений, которые делают невозможным физическое присутствие комиссий на местах.

"Наш законопроект предусматривает компенсацию за уничтоженное жилье на ВОТ, начиная с 19 февраля 2014 года, а также дистанционное обследование объектов с использованием спутниковых данных, дронов и других источников видеофиксации, – детализировал ключевые пункты документа Павел Фролов. Рассказывая о дополнительных юридических гарантиях для пострадавших, нардеп добавил: — Мы предлагаем обеспечить получение сертификатов "еВосстановление" для полностью разрушенных населенных пунктов и увеличить срок обращения за компенсацией после отмены военного положения с 1 до 3 лет".

Кроме того, проект закона открывает юридическую возможность зафиксировать сам факт потери имущества на захваченных территориях, что позволит сформировать справедливую и прозрачную очередь на выплаты. По словам Фролова, недопустимо разделять граждан по географическому признаку их бывших домов, ведь каждый пострадавший от агрессии РФ имеет одинаковое право на компенсацию и заботу со стороны государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска не прекращают обстрелы Украины — воздушные цели попадают в дома. За поврежденное и разрушенное жилье выплачивается компенсация. Портал "Комментарии" выяснил, сколько средств государство уже выплатило с 2022 года, а сколько украинцев еще ждут денег.