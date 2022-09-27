Мобилизация в России: почему Путин не послушал Индию и Китай

В российско-украинской войне начинается новый этап. После объявления президентом РФ Путиным мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется поэтапно призвать 300 тыс. россиян. Комментарии разбирались, почему Путин повышает ставки в войне с Украиной, как это повлияет на отношения РФ с ее оставшимися зарубежными партнерами и на что способны российские резервисты.

Путин объявил всеобщую мобилизацию в РФ

Почему Индия и Китай хотят завершения войны в Украине

Руководство Индии и Китая недвусмысленно дает понять России, что пора заканчивать войну в Украине, которая приносит одни неудобства и накладывает негативный отпечаток на любое незападное государство, которое сотрудничает с Москвой. На саммите "Шанхайской организации сотрудничества" в Самарканде 15-16 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время встречи с Путиным, что сегодня не "эпоха войн". Путин признал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем, что у китайцев есть вопросы и озабоченность насчет украинского кризиса. Накануне своего последнего визита в Казахстан лидер Китая подчеркнул, что не позволит посягать на суверенитет и территориальную целостность данного государства.

Пекину и Дели не выгодна война в Украине по ряду причин. Индия и Китай рискуют оказаться объектом западных санкций, так как развивают сотрудничество с РФ в важных для себя сферах. Индия и Китай увеличили объемы закупок российской нефти после ограничения доступа России на европейский рынок энергоносителей. Своими действиями Пекин и Дели снижают эффект от антироссийских санкций. Два дня спустя после объявленной в РФ мобилизации, в индийском издании The Times of India был опубликован материал о возможном отказе от закупки российской нефти из-за дороговизны доставки.

США раздражает военно-техническое сотрудничество Китая и Индии с РФ. Китай использует Россию как источник военных технологий для развития ракетных вооружений, флота, авиации. Российским оружием укомплектованы вооруженные силы Индии. Дели не может отказаться от сотрудничества с Москвой в сфере военно-промышленного комплекса, так как от этого зависит успех в противостоянии с региональными противниками – Пакистаном и Китаем.

Наконец, Китай и Индия хотят избежать негативного влияния российской агрессии в Украине на свою репутацию. Как правило, Россия использует международные организации ШОС и БРИКС, где также участвуют Индия и Китай, в качестве трибуны, с которой критикует Запад и преподносит себя в качестве лидера среди стран, которые против вестернизации и несогласны с американской гегемонией в мире.

Невольным образом, Индия и Китай оказались в одном лагере с дискредитировавшей себя Россией, которая своими действиями в Украине наоборот поспособствовала укреплению влияния Запада, поставила под сомнение идею многополярного мира, на которой основаны внешнеполитические доктрины многих развивающихся государств. Как ни крути, но гораздо безопаснее в лагере демократических стран под крылом американского орлана, чем в многополярном мире без конкретного лидера и четких правил игры, где тебя могут съесть хищники вроде России.

Зачем Путин объявил мобилизацию

В Кремле не прислушались к мнению своих китайских и индийских партнеров. Путин решил повысить ставки в войне вместо того, чтобы вывести российские войска из Украины. С помощью мобилизации он рассчитывает поправить щекотливое положение, в котором оказалась российская группировка. ВСУ удалось в ходе контрнаступления почти полностью освободить от российских оккупантов Харьковскую область, продвинуться в Херсонской области и создать угрозу потери россиянами сухопутного транспортного сообщения между Россией и Крымом, штурмовать город Лиман в Донецкой области. Освобождение Херсона, единственного украинского областного центра, захваченного россиянами после 24 февраля 2022 года, станет сокрушительным ударом по имиджу Путина и окончательно разрушит миф несокрушимости России и ее вооруженных сил.

Несмотря на большое количество техники и артиллерии, россиянам не хватает водителей и механиков, пехоты, высокоточного оружия. По оценке аналитика Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова, российские подразделения не доукомплектованы на 50% при том, что сегодня в Украине уже воюют 150-200 тыс. россиян. Воздушно-космическим силам РФ так и не удалось завоевать господство в украинском небе.

Потому Путин решил сдержать украинское контрнаступление любой ценой, несмотря на большие потери и бросить в бой каждого, кто способен взять в руки автомат. Глава правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко считает, что Путин может отправить на войну гораздо больше россиян и не обязательно именно тех, кто уже служил, поскольку в его указе о частичной мобилизации не указано количество и категории подлежащих призыву. Политолог Глеб Павловский полагает, что 300 тыс. человек недостаточно, исходя из количества потерь россиян и протяженности линии фронта в тысячу километров. По информации президента Владимира Зеленского, на войне в Украине погибли 55 тыс. российских военных. По оценкам издания "Новая газета. Европа", режим Путина может мобилизовать до миллиона человек.

Видимо, по этой причине с первых дней мобилизации в российские военкоматы вызывали не только резервистов, но даже отцов многодетных семей, как Александр Доржиев из Улан-Удэ, которым можно не служить по закону, или айтишников, вроде частично пригодного к воинской службе Виктора Бугреева из Москвы. В армию забирают россиян любого возраста. По информации главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в рамках объявленной частичной мобилизации повестки вручали бывшим военным в возрасте 55-63 лет. В селе Тюменево в Кемеровской области призвали все мужское население.

Замдиректора Скроуфортского центра стратегии и безопасности Мэтью Крониг полагает, что решение о частичной мобилизации было для Путина непростым, поскольку он опасается, что призыв резервистов ухудшит его имидж внутри страны, разрушит стереотип о локальной "специальной военной операции", спровоцирует рост антивоенных настроений в российском обществе. С ним не согласна старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд. По ее мнению, Путин считает более серьезным ударом по своей репутации отступление, а от исхода войны будет зависеть его политическое будущее.

Стать в глазах россиян президентом, который проиграл войну, не лучшая перспектива для Путина. Мобилизация нужна ему, чтобы объяснить россиянам смысл затянувшейся войны в соседнем государстве и оправдать целесообразность ее продолжения в условиях международной изоляции, экономических потерь вследствие санкций и смерти десятков тысяч российских военных. На первых порах российский президент разглагольствовал о спецоперации в пределах Донецкой и Луганской области, о борьбе с несуществующими в Украине неонацистами.

Теперь он собирается оправдываться войной оборонительного характера и для этого на оккупированных территориях Украины проводятся референдумы о вхождении в состав РФ. Недаром, Путин, глава МИД Сергей Лавров и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорили о применении ядерного оружия в ответ на угрозу для территориальной целостности России. Логика Кремля сводится к тому, что если Донецк, Луганск, Мелитополь и Мариуполь будут закреплены в российском законодательстве как территория России, по аналогии с Крымом, а Украина продолжит вести военные действия ради их освобождения, тогда у Путина появиться основание обвинить нас в агрессии и повысить уровень насилия.

Звучит как бред, но в это поверят 76% россиян, которые поддерживают войну в Украине. Среднестатистические россияне, как 40-летняя Ольга Тюлигенова из Самары, уверены в том, что ВСУ якобы в течение последних восьми лет целенаправленно обстреливали Донецк и Луганск, умышленно убивали детей, что является проявлением нацизма, в то время как российские военные якобы спасают в украинских городах замурованных в подвалах людей. Однако, россияне не в состоянии понять своими извилинами, что украинцы оказались в подвалах своих разрушенных домов из-за российских ракет, снарядов и авиабомб.

Объявленная мобилизация позволит Путину препятствовать выезду из РФ трудоспособного мужского населения, которое при необходимости можно использовать как пушечное мясо. Уклонение от призыва и критика мобилизации карается в РФ уголовной ответственностью. Еще до объявления мобилизации, некоторые россияне уезжали в соседние страны, чтобы избежать негативных последствий от санкций или "косануть" от армии. Теперь уехать из страны будет гораздо сложнее.

На что будет способна армия РФ после проведения мобилизации населения

По мнению аналитика Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова, если мобилизованных россиян будут обучать в течение нескольких месяцев, постепенно приведут в порядок на оборонных предприятиях находившуюся на хранении советскую технику, то российская группировка в Украине существенно увеличиться, можно будет проводить ротацию кадров и проводить наступательные операции. В лучшем случае российские резервисты смогут нести службу на оккупированных территориях, охранять объекты, освободив от этой рутины контрактников. Однако, время играет не в пользу Путина. Потому он может бросить недостаточно подготовленных бойцов на фронт. Политолог Глеб Павловский считает, что пары недель для подготовки резервистов недостаточно, учитывая то, что украинских военных готовят три месяца корифеи военного дела Великобритании и Дании по стандартам НАТО.

Опыт ДНР и ЛНР, где призывают и отправляют на фронт всех подряд, не утешителен и толку от таких горе-вояк мало. На заключительном этапе Второй Мировой мобилизованные Гитлером пенсионеры и юноши не смогли склонить чашу весов в пользу Третьего Рейха. Советский маршал Георгий Жуков вовсе отправлял новобранцев на минные поля для расчистки пути, чтобы затем послать опытных бойцов штурмовать немецкие позиции. Иногда ему приписывают высказывание: "Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!", которое в полной мере объясняет почему Советский союз понес слишком большие потери во Второй Мировой войне. Смогут ли российские резервисты повторить подвиги советских дедов – вряд ли.

Моральный дух подлежащих мобилизации россиян находится на низком уровне. Кто-то пытается сбежать в Турцию, Грузию, Беларусь или Монголию, чтобы избежать мобилизации. Другие прячутся в российской глубинке. Ну а те граждане, которым все-таки вручают повестку, всем своим естеством начинают демонстрировать свое нежелание воевать. Россияне прибывают в пункты сбора в состоянии алкогольного опьянения и устраивают дебош. В населенном пункте Большеречье мобилизованные избили полицейских и хотели заставить их ехать вместе с ними в Украину. В дагестанском ауле Бабаюрт группа мобилизованных устроила скандал с сотрудницей военкомата, не желая принимать участие в спецоперации. Ведь одно дело под бутылку пива или водки смотреть по телевизору репортажи об отморозках из Чечни в украинских городах, устраивать баталии на форумах и в соцсетях лежа со смартфоном на диване. Совсем другое дело ехать на верную смерть в украинскую мясорубку.

Снабжение – отдельная проблема. Аналитик Кирилл Михайлов считает, что не получиться покрыть потребности мобилизованных из-за проблемы коррупции в армии и ВПК, неразвитости волонтерского движения в России. В лучшем случае их ждет устаревшее и неисправное вооружение. В приморском крае призывникам выдали ржавые автоматы Калашникова.

Командовать несчастными будет полковник ФСБ Владимир Путин собственной персоной, не имеющий боевого опыта, не умеющий планировать военные операции и соизмерять свои наполеоновские планы с возможностями российской армии. По данным американской разведки, российский президент лично взял на себя командование военной операцией в Украине и будет поддерживать связь с командирами на фронте. Путин уже отклонил предложение российских генералов осуществить тактическое отступление в Херсонской области.

Однозначно, мобилизация в России может привести к затягиванию войны в Украине, к большим жертвам и материальным убыткам. Сброд в военной форме будет продолжать самоутверждаться за счет жителей оккупированных территорий, убивать, насиловать и грабить. В тоже время, увеличение российской группировки не позволит России кардинальным образом изменить ход войны в свою пользу. Если украинские военные уже обескровили самые боеспособные подразделения российской армии, то резервисты не представляют для нас большой угрозы.

Не стоит преувеличивать угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине, к которой серьезно относится Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Один из приближенных Путина, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулов считает, что Россия скорее применит ядерное оружие против Германии и Великобритании, но не станет делать этого в Украине, поскольку россияне собираются там жить.

Взрыв ядерной боеголовки в Украине лишает спецоперацию Путина всякого смысла. Ведь война идет за территорию, интересующие россиян пассивы и активы и даже историческое наследие. Путину нужны оборонно-промышленные предприятия Харькова, порты Одессы, Черноморска и Южного, Киев – мать русских городов, плодородные земли, но никак не радиоактивная безжизненная пустыня. Во всяком случае, в 50-х и 60-х среди жителей РСФСР было популярно переезжать в УССР и устраиваться на работу на местные промышленные предприятия. Украина интересна Кремлю для расширения жизненного пространства. Потому воевать россияне будут обычными вооружениями до последнего резервиста, если все-таки не додумаются свергнуть путинский режим.

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