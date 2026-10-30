Сладкая жизнь членов наблюдательных советов государственных облэнерго – за что получают миллионы гривен бывшие СБУшник и чиновник Харьковской ОГА

"Комментарии" не раз поднимали вопросы эффективности работы наблюдательных советов государственных предприятий, на которых процветают теневые схемы при миллионных зарплатах "наблюдателей". Как показывает "кейс" государственного АО "Украинские распределительные сети" (УРС), члены этих советов окончательно превратили свои места в кормушки, получая до миллиона гривен заработной платы ежемесячно будучи работником сразу 5 предприятий.

Фото: портал "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, что происходит с наблюдательным советом АО "Украинские распределительные сети" и почему к тем, кто в него входит у правоохранителей должны возникнуть вопросы и без миллионных заработных плат.

Работа в 5 местах на миллион гривен в месяц – что происходит с наблюдательным советом АО "Украинские распределительные сети"

По данным аналитического сервиса YouControl АО "Украинские распределительные сети" (сфера деятельности – деятельность главных офисов, уставной фонд – 5,3 млрд грн.), несмотря на название не занимаются распределением электроэнергии для украинцев. Предприятие просто осуществляет управление принадлежащими государству пакетами акций облэнерго "Хмельницкоблэнерго" (70%), "Николаевоблэнерго" (70%), "Запорожьеоблэнерго" (60,2%), "Тернопольоблэнерго" (50,9%), "Черкассыоблэнерго" (46%), "Харьковоблэнерго" (65%), "Сумыоблэнерго" (25%), а также долю в УкрЭСКО (99,6%).

То есть работа сотрудников предприятия никак не связана с ежедневными подвигами энергетиков, которые под обстрелами оккупантов, рискуя жизнью, дают украинцам свет. Сотрудники УРС скорее осуществляют некое управление принадлежащими государству акциями, но скорее всего просто набивают карманы миллионными официальными зарплатами.

Так, в октябре вспыхнул скандал вокруг размеров заработных плат членов наблюдательного совета предприятия. Появилась информация, что некоторые члены дирекции УРС получают сотни тысяч, а то и миллионы гривен заработной платы по должностям сразу с нескольких мест работы.

Несомненным лидером тут является Михаил Горин, член дирекции УРС, он же одновременно занимает должности в наблюдательных советах четырех облэнерго: "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Как результат, его совокупное ежемесячное вознаграждение составляет более миллиона гривен или порядка 12 миллионов гривен в год. Но он далеко не единственный.

Алексей Белоцкий, член дирекции УРС и с 3 августа и. о. генерального директора предприятия, также входит в наблюдательные советы "Запорожьеоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Его совокупный доход – около 540 тысяч гривен в месяц.

Денис Фудашкин, бывший заместитель министра финансов, объединяет должность в дирекции УРМ с членством в двух наблюдательных советах облэнерго. Совокупное вознаграждение – около 500 тысяч гривен ежемесячно.

Итого на троих — почти 2 миллиона гривен ежемесячно. Более 23 миллионов в год.

Но дело не только в финансах, но и в принципах таких назначений. Так, в наблюдательном совете "Черкассыоблэнерго" оказалась 23-летняя юрист Мария Довга, которая только в 2025 году получила диплом.

Но главное – члены дирекции УРС обязаны контролировать работу тех самых облэнерго, членами наблюдательных советов которых они являются. Налицо явный конфликт интересов, когда контролеры по сути должны контролировать самих себя. Естественно, никакие нарушения финансовой, трудовой или иной дисциплины при таком подходе к делу ожидать не стоит. Но как выяснили "Комментарии", это лишь верхушка айсберга.

Миллион гривен зарплаты в нескольких облэнерго – обычное дело

Несмотря на резонанс скандала, на деле практика, когда топ-менеджмент УРС работает в наблюдательных советах нескольких облэнерго, абсолютно не новая. Так, в марте 2026 года бывший член Наблюдательного совета АО "Украинские распределительные сети" (УРС), президент Energy Club Андрей Кострица писал, что на предприятии идет масштабирование старых ошибок.

"Одни и те же сотрудники АО "УРС" номинируются одновременно в пять или шесть компаний. К примеру, советник УРС Михаил Горин и юрисконсульт Мария Довга заявлены кандидатами в Хмельницк-, Харьков-, Тернополь-, Запорожье- и Черкассыоблэнерго. Среди кандидатов фигурирует также Ирина Холоднова, чье имя уже упоминалось в публичном пространстве именно из-за практики одновременного пребывания в нескольких наблюдательных советах прошлых созывов. По открытым данным, среднее вознаграждение члена наблюдательного совета составляет около 170 тысяч гривен в месяц. Если штатный сотрудник УРС становится членом сразу шести наблюдательных советов, суммарный объем его ежемесячного вознаграждения составляет около миллиона гривен", — приводил свои подсчеты Андрей Кострица.

Итогом такой практики эксперт называл создание чисто номинальных органов, при котором механизм наблюдательных советов стал инструментом финансового стимулирования лояльных штатных работников за формальное присутствие, а это искажает саму идею европейского корпоративного управления.

Отметим, что тогда же в марте суд признал увольнение Андрея Кострицы недействительным, но это никак не повлияло на ситуацию с наблюдательными советами на облэнерго.

Но перейдем к личностям, получающим столь огромные заработные платы, насколько они собственно компетентны в вопросах энергетики и управления предприятий.

Михаил Горин – шлейф ДТП и служба в СБУ

Михаил Степанович Горин впервые появился в АО "Украинские распределительные сети" в конце декабря 2025 года, когда стало известно о его назначении членом дирекции предприятия. Уже к апрелю он стал членом наблюдательных советов "Черкассыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", причем в Харькове это случилось буквально спустя неделю после его прихода в УРС – 1 января 2026-го.

Как гласят данные в открытом доступе, зарабатывающий миллион гривен зарплаты Михаил Степанович Горин до своего назначения в УРС служил в воинской части Е6133. Последняя фигурировала в ряде статей как воинская часть, подчиненная непосредственно Службе безопасности Украины. То есть член дирекции АО "Украинские распределительные сети" вероятно является сотрудником спецслужб, или же военнослужащим прикомандированным к ним. Найти более подробные данные о трудовой биографии Михаила Горина "Комментарии" не удалось.

Зато в судебных реестрах нашлись данные о "подвигах" Михаила Степановича Горина 1991 года рождения, чьи данные совпадают с данными члена дирекции УРС. Так, 16 августа 2022 года в столице произошло ДТП, виновником которой оказался Михаил Горин, спустя 2 года по решению судов он должен был заплатить двум пострадавшим 252 775 и 85 784 грн. Судя по данным из реестра исполнительных производств, свою задолженность Михаил Горин тогда благополучно погасил. То есть еще 4 года назад будущий сотрудник "УРС" не был бедным человеком и мог выложить сотни тысяч гривен.

И. о. гендиректора АО "Украинские распределительные сети" — как дать в долг миллион при зарплате в 35 тысяч

И. о. гендиректора АО "Украинские распределительные сети" Алексей Белоцкий зарабатывает вдвое меньше своего подчиненного Горина – 540 тыс. грн.

Судя по данным реестров Алексей Александрович Белоцкий перед тем как переквалифицироваться в энергетики, трудился в Харьковской области – председателем Краснокутской райгосадминистрации, начальником Департамента капитального строительства и начальником Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА.

По данным Национального агентства по противодействию коррупции, свою первую декларацию о доходах и имуществе Алексей Белоцкий подал в октябре 2016 года, отчитываясь за 2015-й год и тут случились два казуса:

- в декларации чиновник указал 183 483 гривны доходов, но при этом забыл указать свою зарплату в 35 424 гривны, так что спустя 2 дня пришлось подавать уточненную декларацию. Что называется, "оговорка по Фрейду", показывавшая что Алексей Белоцкий жид не на зарплату, что и понятно, ведь ее размер был в 5 раз ниже других доходов его и жены;

- как утверждал чиновник, он занял третьим лицам 1 млн 146 тыс. грн., что равнялось его зарплате госслужащего за период более чем в 30 лет.

Впрочем, до прихода на госслужбу Алексей Белоцкий вероятно занимался бизнесом, будучи директором ООО "Ферро восток" и соучредителем ООО "АСП групп". "Комментарии" обнаружили судебные документы, согласно которым в том же 2015-м году чиновник пытался через суд получить занятые им ранее 434 800 гривен плюс проценты и прочие выплаты еще на 716 тысяч гривен.

Интересно, что судя по декларации за 2020-й год уже директор департамента капитального строительства харьковской ОГА Алексей Белоцкий не только не вернул свои 1 млн 146 тыс. грн., но и одолжил неким лицам еще 1,2 млн грн. Всего за тот год он заработал 178 981 гривну, из которых 41 869 пришлись на выплаты из центра занятости, а остальное на зарплату. Еще 65 295 гривен получила его супруга Виктория.

Семья Алексея Белоцкого владела также двумя легковыми авто – LEXUS ES 350 и BMW X1 купленными в 2016 и 2019 годах. Причем покупку 3-летнего BMW X1 в 2019-м году оценили всего в 320 тысяч гривен – или порядка 12 тысяч долларов, например, сегодня 10-летнее авто этой марки обойдется от 10 до 18 тысяч долларов.

Но официальных доходов семейства Белоцких тогда на авто не хватило, и покупка совершилась лишь благодаря подарку 1,5 млн грн. которые преподнес Виктории Белоцкой некий Виктор Масич, возможно, ее отец. Вероятно, последний является бизнесменом, с которым YouControl связывает несколько фирм в Донецкой и Черниговской областях. Сам он фигурирует как помощник экс-нардепа от Партии регионов Александра Егорова.

Заметим, что и Алексей Белоцкий не был чужд политике – по данным общественного движения "Чесно" в 2020-м году он пытался стать депутатом Харьковского облсовета от "Слуги народа", но успеха не добился.

Члены дирекции Денис Фудашкин и Юлия Подкоморная – участники старых и новых схем

Упоминаемый как бывший заместитель министра финансов, с должностями в дирекции УРС и членством в двух наблюдательных советах облэнерго с зарплатой около 500 тысяч гривен ежемесячно Денис Фудашкин является старым соратником Виктора Пинзеника. Так, в 2007-210 годах Фудашкин был заместителем министра финансов, которым до 2009 года был именно Пинзеник. Во второй раз в Минфине будущий сотрудник "УРС" работал в 2014-2015 гг.

Как утверждается в Сети, Денис Фудашкин мог активно лоббировать интересы винного бизнеса в Крыму и игорного бизнеса. В 2009-м году ряд нардепов ВР даже прямо обвинили замминистра в коррупции на облигациях внутреннего государственного займа, правда тогда чиновник все же удержался в кресле еще на год.

В 2014-м году, когда он снова стал заместителем министра финансов, появилась информация о его возможном участии в схемах с облигациями, лоббировании "точечных" налоговых изменений. В частности, Фудашкин якобы занимался "крышеванием" лотерейных гигантов ООО "Патриот" и ООО "М.С.Л.". Уже спустя год новый министр Наталья Яресько отказалась от услуг зама своего предшественника и с тех пор особых данных о работе Дениса Фудашкина в открытом доступе не было.

Еще одна "тень" на кадровую политику АО "Украинские распределительные сети" легла в августе 2026 года, когда стало известно о назначении и. о. члена дирекции предприятия Юлии Подкоморной. Как обратила внимание "Экономическая правда", ее фамилия звучала на "пленках Миндича" как человека, которого привел в украинскую энергетику экс-министр энергетики Герман Галущенко, назвав ее "своим человеком".

Говорит ли это о том, что АО "Украинские распределительные сети" находилось или находится под влиянием структур и лиц, связанных с экс-министром энергетики и Тимуром Миндичем, точно неизвестно. Но как ранее выяснили "Комментарии", часто в тени успешных инновационных продуктов могут таиться лица из близкого окружения украинской власти. Как это случилось с финансовой империей вокруг механизма оплаты импорта через систему Done, в которой может участвовать бывший бизнес-партнер Андрея Ермака, Артем Колюбаев.