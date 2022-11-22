Григорий Козловский: табачный контрафакт, футбол и связи

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Кто такой Григорий Козловский со Львова





Кто такой Григорий Козловский





Официальная биография львовского бизнесмена выглядит почти как "американская" мечта в Украине – родившийся в поселке Новый Роздол на Львовщине в семье электрика и прачки, к 40 годам он стал владельцем очень прибыльного табачного бизнеса. В настоящий же момент Козловский один из самых богатых бизнесменов не только Львовской области, но и всей Украины.

Началось же все с работы в таможенном отделе Винниковской табачной фабрики в 1994 году – как вспоминает сам бизнесмен, за месяц ему удалось наладить растаможку табачной продукции. Спустя 10 лет он уже занимался самостоятельным бизнесом в сфере недвижимости, а затем стал совладельцем Винниковской табачной фабрики, а с 2010 года – ее директором.

О размере личного состояния самого Козловского можно только гадать. В своей декларации за 2020 год как депутат Львовского облсовета он отчитался о доходе в 36 млн грн, и 140 млн грн в виде наличных накоплений. Помимо этого, Козловский владеет квартирой, нежилым помещением и земельным участком, арендуя еще 7 участков.

Стоит отметить, что еще за 2017 год в декларации было указано всего 16,8 млн. О возможных причинах такого стремительного роста благосостояния мы расскажем ниже.

Козловский — страстный футболист и опытный пиарщик





Настоящая страсть Григория Козловского, в каковой ипостаси он и получил первоначальную известность в СМИ – это футбол. Как признавался сам бизнесмен, уже в 18 лет он имел шанс стать профессиональным футболистом, получив приглашение лично от известного украинского футбольного тренера и уроженца Винников, Мирона Маркевича. Тогда правда не сложилось, но их пути снова пересеклись спустя 20 лет.

Еще в 2003 году Мирон Маркевич стал инициатором создания в родных Винниках футбольного клуба "Рух", в который впоследствии вложил средства и стал его президентом сам Григорий Козловский.

Спустя 6 лет ФК "Рух" превратился из аматорского в профессиональный и в 2016 году начал выступать во Второй лиге чемпионата Украины по футболу. В 2020-м году клуб даже попал в Премьер-лигу Украины. Правда блестящих результатов не показал.

С тех пор Григорий Козловский стал частым собеседником журналистов, прежде всего футбольных. Хотя бизнесмен регулярно комментирует и далеко не спортивные вопросы, что говорит о его потребности находиться в центре внимания.

Чего стоит только ресторан в несколько этажей и аквариумом с акулами "36 РО".











С его легкой руки Львов посещают известные звезды не только Украины, но и мира, вроде Томаса Андерса из легендарного в 80-е коллектива Modern Talking или американской светской львицы Пэрис Хилтон.

И тут мы вернемся к самому интересному вопросу – как всего за 3 года с 2018 по 2020, Козловский смог официально начать зарабатывать в 10 раз больше, чем прежде.



Козловский — "король" табачного контрафакта





Украинский табачный рынок – сфера постоянных скандалов и коррупционных расследований. Официально, производство сигарет примерно на 80% контролируется мировыми табачными брендами, а оставшиеся 20% делят два украинских производителя, которые регулярно попадают в скандалы о табачном контрафакте. Крупнейшим из этих производителей и является Винниковская табачная фабрика.

В 90-х годах фабрика принадлежала американской компании R.J. Reynolds Tobacco, пока не оказалась в совместной собственности Григория Козловского и другого львовского бизнесмена Александра Свищева. Именно им, через различные фирмы на равных паях по 50% и принадлежит ООО "Винниковская табачная фабрика".

Надо сказать, что за Винниковской табачной фабрикой давно уже закрепилась слава злостного производителя табачного контрафакта. Так, в аналитическом агентстве "Кантар Украина" заявили, что именно данная фабрика производит 62% нелегальных сигарет под маркировкой "Duty Free".

Как объяснила эксперт агентства "Кантар Украина" Татьяна Свердлик, эти сигареты реализуются в обычной торговле, что позволяет львовскому производителю недоплачивать акциз в государственный бюджет на уровне 30-35 грн на каждой пачке. Мощности фабрики сопоставимы с объемами производства транснациональных компаний и позволяют выпускать около 2 млрд пачек в год.

По данным агентства УНИАН, за 2016-2018 годы ни одно табачное предприятия Львовщины не купило ни единой акцизной марки, то есть вся произведенная за этот период продукция – порядка 5 млрд сигарет, де-юре является контрафактной.

Впрочем, документальное подтверждение производства табачных изделий Винниковской фабрикой есть, просто официально она производит сигариллы, то есть табачный продукт, а не сигареты.

Для производства последних акцизные марки предприятием покупались, правда такие, которыми маркируются пачки по 2 сигариллы, на деле же Винниковская фабрика ставила их на пачки по 20 сигарилл, тем самым занижая реализацию 90% выпускаемой ею продукции. Во всяком случае так считает следствие и отстаивает свою версию в суде с 2021 года.

Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль еще в 2017 году назвал детище Козловского главным производителем сигарилл для контрабанды в Европу.

О том, что не все гладко в работе предприятия говорит и его отчетность, так, по данным сервиса OpenDataBot за 2020 год, Винниковская табачная фабрика получила доход в 1 млрд 232 млн грн, однако по итогам года сработала с убытком в 41 млн грн.

При таком убытке своего главного актива, сам Козловский, напомним, отчитался как депутат о доходе в 2020 году в 36 млн грн и 140 миллионах гривен налички, хотя в 2017 году наличности у него было всего на 17,6 млн грн.

Откуда у Козловского миллионы гривен из ниоткуда





Конечно же, хотя табачный бизнес и является основным для бизнесмена, на деле он владеет еще добрым десятком фирм, а его интересы представлены в:

- общественном питании;

- гостиничном бизнесе (отель "Гранд-отель" открывала который Пэрис Хилтон и гостиничный комплекс "Святослав" в Винниках);

- строительстве, по данным "Наши гроши Львов", лидером строительного рынка города является группа компания "Авалон", получившая до 30% разрешений на строительство от горсовета. Правда официально среди учредителей фамилии бизнесмена нет, поскольку главным его владельцем является закрытый инвестиционный фонд, но есть признание самого Козловского на заседании одного из горисполкомов Львовского горсовета. Фирмы львовского бизнесмена кстати, засветились и на строительстве в Киеве.





Большая часть бизнеса Григория Козловского на него никак не оформлена, так что объяснить его резкий рост доходов и накоплений всего за 3 года непросто.

Кто помогает Козловскому





Политической крышей в виде мандата депутата Львовского горсовета бизнесмен обзавелся еще в 2003 году, тогда он кстати стал им, как член Партии регионов. Следующий свой поход во власть, в 2015 году он уже проводил от блока "Солидарность" тогдашнего главы государства Петра Порошенко и снова в депутаты горсовета Львова.

Козловский не изменил партии и со сменой президента, в 2020-м году избравшись во Львовский областной совет от "Европейской солидарности", правда на политическом поприще запомнился исключительно противостоянием с многолетним мэром Львова Андреем Садовым.

Во всяком случае последний публично обвинял депутата в организации нападения в мае 2019 года на сотрудников мэрии и сотрудников "Муниципальной варты".

Но весьма вероятно, что львовский бизнесмен на деле давно пользуется покровительством не родной партии, а оппонентов – Офиса президента Украины в лице Андрея Смирнова и российского вора в законе Виктора Панюшкина по кличке "Пан" с девятью судимостями.

Об этом зашла речь на пресс-конференции Козловского 24 октября, и он не стал молчать.

Свое знакомство с Виктором Панюшкиным Козловский полностью признал, но подчеркнул, что общего бизнеса с вором в законе с российским паспортом у него нет, а последний раз видел своего знакомого в начале войны с Россией.













Также Козловский опроверг слухи, что якобы через замглавы ОП Украины Андрея Смирнова помог "Вите Пану" избежать попадания под санкции СНБО и экстрадиции в рф. Хотя то, что сам Смирнов отдыхал в отеле, принадлежащем Козловскому, и свое знакомство с чиновником, бизнесмен признал.

Как утверждают профильные СМИ, специализирующиеся на криминальной тематике, именно Пан прикрывал теневой бизнес Козловского, а тот в свою очередь помогал ему избегать серьезных проблем с законом, сперва через связи в Нацполиции, а позднее и в ОП Украины.

Хотя прямой связи замглавы ОПУ Андрея Смирнова с Григорием Козловским СМИ пока и не установили, но чиновник давно замешан во множестве скандалов, причем в них он часто выступал на стороне людей экс-президента Петра Порошенко. К последним, учитывая партийный мандат Козловского, принадлежит и львовский бизнесмен.

Андрей Смирнов по версии следствия помогал убежать из Украины одиозному судье Николаю Чаусу, помогал бизнесмену Сеяру Куршутову, которого молва именует "королем контрабанды" и представителем Александра Грановского — экс-нардепа от БПП, находящимся ныне в розыске. И все это далеко неполный перечень скандалов связанных с именем чиновника о чем "Комментарии" уже писали.

Как говорит народная молва: "Нет дыма без огня". Так кто такой, Григорий Козловский, в украинских реалиях: меценат или …

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