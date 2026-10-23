Гражданство, спасение бизнеса и крыша в самых верхах власти - как себя чувствует подозреваемый в госизмене «православный олигарх» Вадим Новинский

В то время как некоторые крупные украинские бизнесмены, покинувшие страну,подсчитывают убытки, другие просто переписывают бизнес в трасты, пользуются поддержкой в высших эшелонах украинской власти и получают уже как минимум третье гражданство. И что удивительнее всего, это происходит вокруг казалось бы самых одиозных лиц, которых считают знаменем пророссийских симпатий в Украине и даже прямо подозревают в госизмене.

Фото: портал "Комментарии"

Так, "Комментарии" разбирались, как себя чувствует бизнес Вадима Новинского в Украине и благодаря кому он собственно, может его продолжать.



Из России в Украину за миллиардами долларов

Уроженец еще РСФСР, Вадим Новинский появился в Украине в середине 1990-х годов, занявшись бизнесом в металлургической сфере. Он стал владельцем Ингулецкого и Южного горно-обогатительных комбинатов. Также он развивал и начатый в России топливный бизнес, связанный с компанией "Лукойл". В конце концов, в 2007-м году свой многоотраслевой бизнес в Украине Вадим Новинский объединил в "Смарт-Холдинг".

Общественный статус бизнесмен предпочитал демонстрировать в роли мецената, благотворителя и большого поклонника православной церкви. Так что в 2020-м году был рукоположен в дьяконы русской православной церкви. Эта приверженность даже стала мемом, после скандала в феврале 2014 года, когда будущий президент Украины Петр Порошенко назвал Новинского в пылу ссоры "*ука православная".

В 2013-м году для Вадима Новинского наступил период политической деятельности. Он был избран народным депутатом от Партии регионов. А за год до того получил украинское гражданство. После этого бизнесмен еще дважды избирался в ВР – в 2014-м и 2019-м годах, заслужив славу одного из главных пророссийских политиков в Украине и лоббиста Русской православной церкви.

Но главным все же для Вадима Новинского оставался бизнес. С 2010 года он постоянный участник рейтинга самых богатых украинцев и никогда не опускался ниже ТОП-10. На пике его состояние оценивалось более чем в 3,3 млрд дол., но в последний мирный 2021-й год ему приписывали 1,4млрд дол. Во время полномасштабной войны Новинский "похудел" еще миллионов на 200. Произошло это во многом стараниями украинской власти, которая от простых обвинений в "пророссийской позиции" бизнесмена перешла к прямым действиям.

Предатель Украины, неплательщик налогов и гражданин Сербии

Хотя в отличие от многих политиков и бизнесменов в начале российской агрессии Вадим Новинский и не выехал из Украины, в комментарии СМИ он так ни разу и прямо не заявил о военном вторжении и называл украинцеви россиян братьями.

Однако уже летом 2022-го Вадим Новинский сложил полномочиянародного депутата Украины, выехал заграницу и с тех пор неоднократно был замечен в высказываниях против украинской власти. Как результат, а в декабре 2022-го и январе 2023 гг. против экс-политика были введены санкции, а уже весной за него взялось СБУ, открыв производство по статье о пособничестве стране-агрессору и арестовав активы на более чем 10 млрд грн. При этом финансирование РФ в головнойкомпании Новинского, "Смарт-Холдинг", отрицали.

А в 2025-м году в ход пошла тяжелая артиллерия – сперва было объявлено подозрение в государственной измене, а затем подозрение в уклонении налогов на сумму в 4,3 млрд грн. Однако к тому времени экс-нардеп уже вывел из-под удара свой многомиллиардный бизнес. А в сентябре уже 2026-го стало известно о получении Вадимом Новинским паспорта гражданина Сербии.

Отдать бизнес в траст – как Вадим Новинский спасал свои компании

По некоторым данным, после введения против него санкций, весной 2023 года Новинский решил вывести свои компании из-под удара, для чего переоформил их на киприотов Иону Елену, Алкивиадуса Константина, Лукаиду Афродите, Софоклеуса Андреаса, Софоклеуса Харула. Речь не шла о передаче права собственности на активы бизнесмена. Указанные люди получили права управлять бизнесом Вадима Новинского.

Однако, поскольку сама передача активов в траст произошло уже после наложения санкций, в СБУ сочли это пособничеством стране-агрессору, поскольку бизнесмен "осуществил передачу гражданам иностранного государства, в том числе лицам, имеющим непосредственную связь с государством-агрессором, корпоративным правам и активам своих предприятий".

Конкретным обоснованием подобной формулировки СБУ считает тот факт, что один из новых владельцев компаний Новинского до 01.05.2018 осуществлял свою деятельность через компанию "Представительство компании "А. Софоклеус Консалтинг Лимител" и продолжает работать ООО "Форест Инвест".

Судя по названию компании, речь идет о гражданине Кипра Андреасе Софоклеусе, которого на сайте "Смарт-Холдинга" называют представителем трастовых структур Smart Trust и Step Trust, осуществляющих управление холдингом.

В своем интервью "Экономической правде" генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович подчеркивает, что Софоклеус осуществляет управление кипрскими компаниями, действующими в интересах Вадима Новинского, после того, как бизнесмен в 2013-м году ушел в политику.

"Новинский платил ему за функцию управления бизнесом, кроме одной функции – распоряжения. То есть Софоклеус не мог продать бизнес без Новинского", — подчеркнул Герасимович.

Тем самым даже гендиректор холдинга по сути признавал факт собственности Вадима Новинского над предприятиями группы. Однако в юридической плоскости все оказалось куда сложнее.

Так, 2 мая 2023 года Министерство юстиции Украины своим приказом №1562/5 отменило передачу в траст активов Вадима Новинского, тем самым оставив формальным собственником "Смарт-холдинга" бизнесмена. Скажем, в аналитическом сервисе YouControl собственником одноименной корпоративной группы из 206 компаний продолжает оставаться именно православный миллиардер.

В то же время структуры Новинского пытаются отменить приказ Минюста, чтобы бизнесмен больше формально не числился собственником. Однако пока это не удается. Суды попросту отказываются даже рассматривать иски компаний от "Смарт-Холдинга". А с учетом того, что с октября 2024 года сам Андреас Софоклеус находится под санкциями, попытка отмены приказа Минюста 3-летней давности с целью переписать компании на подсанкционного кипрского адвоката выглядит не лучшей идеей.

Газ и недвижимость – миллиарды для Вадима Новинского

Между тем, несмотря на многочисленные проблемы с бизнесом, активы Новинского продолжают приносить ему деньги в Украине. И речь идет как минимум об 1 миллиарде гривен ежегодно.

Так, по словам все того же гендиректора "Смарт-Холдинг" Ивана Герасимовича, весь бизнес корпоративной группы поделен на 6 бизнесов, и 5 из них показывают убыток – в 2024-м году 100 миллионов на всех. Однако прибыли газодобычи с лихвой компенсируют убытки – в 2024-м году плюс 1,1 млрд грн.

Как ни удивительно, но в условиях продолжающей более 4,5 лет войны с РФ, бьющей по энергетической инфраструктуре Украины, немалый объем газодобычи продолжает оставаться в собственности подозреваемого в госизмене в пользу России бизнесмена.

Речь идет о бизнесе, сосредоточенном в рамках группы компаний "Смарт энерджи", по сути объединяющей энергетический бизнес Вадима Новинского. Хотя и этот бизнес "просел":

- ООО "Смартэнерджи" (сфера деятельности — оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, уставной фонд – 8 млн грн.), принадлежит кипрской "Смарт энерджи лтд", подконтрольной Вадиму Новинскому, доход с почти 5,4 млрд грн. в 2022-м году упал до 567,9 млн грн. в 2025-м;

- ЧАО"Укргазодобыча" (сфера деятельности – добыча природного газа, уставной фонд – 10 млн грн.), принадлежащая нидерландской компании "Смарт энерджи Б.В". Ее выручка за 2021-2025 годы упала с 2млрд 67 млрд грн. до 735 млн грн.

Некоторые же энергетические компании Вадима Новинского и вовсе лишаются лицензий на газодобычу.

Но все же не только газовым бизнесом богатеет Вадим Новинский. По данным проекта OSINT-расследований у Вадим Новинский владеет значительными активами в сфере недвижимости. Это элитная (правда неработающая) гостиница Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, два исторических здания в центре Киева на улице Игоревская 7 и 5/10, офисное здание в Кривом Роге на улице Степана Тильги, несколько торговых центров "Амстор", сеть которых Новинский развивал на востоке и юге Украины.

В результате компании, которые в бизнесе Вадима Новинского занимаются недвижимостью, приносят ему доход:

- так, ООО "Ист солюшнгрупп" (сфера деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 14,4 млн грн.) принесла доход в 89,4 млн грн., что хотя и ниже, чем до войны, но выше чем прежде;

- ООО "Подол-2000" (сфера деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 51,1 млн грн) приносит доход даже выше, чем до войны – 33,3 млн грн. в 2025-м против 28,5 млн грн. в 2021-м.

- ООО "Мадерадевелопмент" (сфера деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 100 тыс. грн.), имеет выручку в 2025-м году в 42,6 млн грн., что является лучшим показателем с 2022-го;

Кроме недвижимости неплохо идут дела и в добывающей сфере. Так ООО "Смарт гранит" (сфера деятельности — добыча песка, гравия, глин и каолина, уставной фонд – 17,2 млн грн.) принес 50 млн грн. в 2025-м году, что правда в 4 раза меньше довоенной выручки.

Еще 124,5 млн грн. приносит ООО "СмартХолдинг" (сфера деятельности — консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной фонд – 250 тыс. грн.), формально осуществляющая руководство компаниями группы.

Так или иначе, но бизнес приносит Новинскому ежегодно явно более 1 миллиарда гривен.

Спасает бывший адвокат, а ныне заместитель главы Офиса президента Украины?

Удивительным в сложившейся ситуации кажется не то, что Минюст своим приказом как бы "возвращает" право собственности подозреваемому в госизмене Вадиму Новинскому, а то, что при этом эта собственность почему-то гсоударством не арестовывается.

Ответ на этот вопрос может дать старое уголовное дело против Вадима Новинского 2016-2019 годов. Тогда Генеральная прокуратура Украины подозревала депутата в том, что он якобы являлся пособником в реализации преступного плана экс-президента Виктора Януковича относительно смещения предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана) с поста главы Церкви. По версии следствия, Новинский якобы был причастен к незаконному лишению свободы секретаря предстоятеля Александра Драбинко, который был замешан в громком деле похищения монахинь.

В ноябре 2016 года ВР даже сняла неприкосновенность с Вадима Новинского, но в августе 2019 года адвокат Вадима Новинского сообщил о том, что дело против политика было закрыто. Фамилия адвоката была Олег Татаров и спустя год – в 2020-м, он стал заместителем руководителя Офиса президента Украины. И именно Олега Татарова как минимум с 2023 года называют кураторомправоохранительной системы Украины, способного как посадить, так и "отмазать" человека.

Защита Олегом Татаровым интересов Вадима Новинского в "церковном деле" 2016-2019 годов однозначно подтверждает их знакомство и достаточно высокий уровень доверия, который просто необходим в такого рода делах. Иными словами, именно замглавы Офиса президента Украины может быть тем "ангелом-хранителем", который спасает бизнес некогда своего подзащитного.

Впрочем, как сообщали"Комментарии", Вадим Новинский активно пытается реализовать собственные политические проекты, как всегда частично с "религиозным уклоном". В роли "светского лица" проекта православного миллиардера должен был стать народный депутат Дмитрий Разумков, как потенциальный "новый Бойко" в сценарии политического реванша после возможного мирного урегулирования. В таком контексте Новинскому может отводиться роль "нового Медведчука". Правда в условиях отсутствия предпосылок для мирного урегулирования реализация подобного сценария в условиях практически отсутствия влияния у Дмитрия Разумкова, в настоящий момент выглядит совершенно бесперспективной.

В любом случае Вадим Новинский может считать, что ему во многом повезло. Несмотря на серьезные потери состояния, сравнимые с другим, некогда самыммолодым украинским миллиардером Константином Жеваго, его дела обстоят не худшим образом. Более того, благодаря знакомству с нынешним замглавой Офиса президента Олегом Татаровым, он имеет шансы стать важным винтиком в системе государственной власти, особенно в случае возможных новых выборов, о чем"Комментарии" уже писали.