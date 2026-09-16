Должности по наследству, десяток квартир и мать «липовый» академик: почему в Полтаве возник скандал вокруг фамилии Аранчий

Украинские силовые структуры продолжают попадать в скандалы, связанные с коррупцией. При этом, в каждом регионе "свои герои". Например, то, что начиналось как выявление НАПК незадекларированной недвижимости у начальника отделения полиции в городе Зенькове Сергее Балашове, стало настоящим скандалом вокруг, можно сказать, одного из "кланов" Полтавской области – семейства Аранчий.

Семья Аранчий. Фото портал "Комментарии"

Гражданская жена копа-миллионера

Как утверждают региональный сайты Полтавщины, в июне 2026 года при проверке деклараций за 2024-2025 годы Национальное агентство по противодействию коррупции выявило несоответствие в доходах и расходах начальника отделения полиции №4 в городе Зенькове Сергея Балашова. Речь шла об имуществе на общую сумму около 30 млн грн, которое было оформлено на родственников копа, в том числе начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области Янину Аранчий и ее мать Валентину Аранчий.

Янина Аранчий по одной из версий является гражданской женой копа и действительно фигурирует в декларации Сергея Балашова – 24 сентября 2025 года он взял у нее в долг 1 млн 655 тыс. грн. Спустя 10 дней, 4 октября, он купил гибридный электромобиль BYD Tang за 1 млн 442 тыс. грн.

19 июня Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения в незаконном обогащении начальнику одного из подразделений правоохранительного органа Полтавской области с содержанием его под стражей и залогом в 10 млн грн. Чиновник приобрел активы, стоимость которых почти на 16 млн грн превышает его законные доходы, и оформил их на близких родственников — мать и отчима.

Среди приобретенного – автомобили Volkswagen Touareg, Tesla Model S и Lexus GX 460, квартира в Полтаве, две квартиры в Закарпатье, а также жилье в Варшаве. Общая стоимость приобретенного имущества превысила 22 млн грн. В то же время, официальный доход правоохранителя за этот период составил около 1,1 млн грн. Также проверка не подтвердила наличие законных источников средств у его родственников для приобретения такого имущества.

Отметим, что по некоторым данным речь идет как раз о Сергее Балашове, который в 2024-2025 годах приобрел BYD Tang и Lexus GX 460. В частности, в Шевченковском районном суде города Полтавы идет рассмотрение уголовного производства № 62025170010000693, в котором отображены данные, указанные выше. В частности, утверждается, что как минимум с 2024 года фигурант дела живет гражданским браком с неким неназванным лицом, но в то же время по данным аналитического сервиса YouControl ею является как раз Янина Аранчий.

Однако дело Сергея Балашова меркнет на фоне прошлого и настоящего как Янины Аранчий, так и всей ее семьи, хорошо известной в Полтавской области.

Начальники Госпотребслужбы, получающие должность по наследству — клан Аранчий на Полтавщине

Говоря о семействе Аранчий на Полтавщине, первое, что приходит на ум — сравнение его с кланом, который фактически закрепил за собой влияние на определенной территории или в некоей сфере хозяйствования.

Так, 12 января 2021 года руководителем Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области был назначен Дмитрий Аранчий, до того 3 года проработавший замом. Но уже 23 февраля управление получило нового начальника – его сестру Янину. До сентября 2021-го вокруг кресла главы Управления бушевала "судебная война": экс-руководитель Геннадий Пикуль пытался через суд вернуться на свой пост и даже на 2 недели ему это удалось, но в конце концов должность осталась за Яниной Аранчий.

Нельзя сказать, чтобы этим в Полтаве были очень довольны, к примеру, в 2023-м году начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин то и дело публично высказывал недовольство работой Янины Аранчий на ее посту. Общественные активисты заявляли о коррупции и кумовстве, обращались к президенту Владимиру Зеленскому, но напрасно.

Заметим, что семья Аранчий родственными связями фактически оплела властные структуры Полтавской области. Так, Янина Аранчий и ее мать Валентина на местных выборах в октябре 2020 года были избраны депутатами Полтавского областного совета, войдя во фракцию политической партии "Доверие". Кроме того, Валентина Аранчий трудится первым проректором Полтавского государственного аграрного университета.

Тогдашний муж Янины – Виталий Куприй, с сентября 2020 года руководил Департаментом строительства, градостроительства и архитектуры Полтавской ОГА, а в марте 2024 года, когда по версии ГБР, его экс-жена уже жила с копом Сергеем Балашовым, стал заместителем директора Департамента ЖКХ Полтавской ОГА. В феврале 2026 года он был уволен уже будучи фигурантом уголовного производства НАБУ, которое касалось присвоения 17 млн. грн бюджетных средств при проведении ряда строительно-ремонтных работ.

Брат Янины Аранчий – Дмитрий, можно сказать "по наследству" от которого она получила пост руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, вернулся в бизнес. В настоящий момент он является директором ООО "Диар-трейд" (сфера деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, уставной фонд – 3500 грн), владельцем которой выступает Анна Аранчий, вероятно, его жена. Отметим что финансовые дела компании идут неплохо: принадлежащий ей автосервис оказывает весь спектр услуг, а доход вырос с 172 тыс. грн в 2021-м до 2 млн 231 тыс. грн по итогам 2025-го. Правда в самой Полтаве в 2025-м году вокруг автосервиса вспыхнул скандал из-за вырубки деревьев напротив здания СТО для устройства парковки.

Но настоящим основателем клана Аранчий, по следам которого пошли Дмитрий и Янина, стал их отец Сергей Васильевич Аранчий, генерал-майор, кандидат ветеринарных наук, который еще в далеком 1992-м году занял пост руководителя ветеринарной службы Полтавской области. Собственно, эта служба со временем стала частью Госпродпотребслужбы, то есть его дети по сути руководили службой, у истоков которой и был их отец.

Янина Аранчий прямо трудилась под руководством отца, когда работала в системе ветеринарной медицины Полтавской области, а заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы стала в один год со смертью Сергея Аранчия – в 2016-м. Сын последнего Дмитрий Аранчий пришел в Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области уже в 2018 году.

Наконец, именно Сергей Аранчий считается одним из основателей факультета ветеринарной медицины Полтавского государственного аграрного университета, который в 2009 году закончила Янина Аранчий, а первым проректором самого вуза является его вдова Валентина.

Десяток квартир, в том числе в Польше, и "липовое" академическое звание: благосостояние и общественный статус семейства Аранчий

Согласно последним декларациям Валентине, Янине, Дмитрию Аранчиям и жене последнего Анне принадлежат 19 объектов недвижимости, в числе которых 10 квартир и два жилых дома. Хотя основным рантье формально является семья Дмитрия Аранчия, самой богатой в семействе может ощущать себя Валентина Аранчий, которая в феврале-апреле 2023 года купила 3 квартиры в Польше. Приобретение этого жилья в соседней стране по данным декларации Валентины Аранчий за 2023 год обошлись ей в 15,2 млн грн. При этом откуда собственно взялись средства у труженицы отечественного высшего образования – совершенно непонятно.

Так, в последней перед покупкой декларации за 2020 год Валентина Аранчий указывает свои активы в размере 60 тысяч долларов и 476 тысяч гривен и доход в 1 млн 40 тыс. грн, что совокупно дает ей от 3 до 3,5 млн грн, то есть в 4-5 раз меньше, чем нужно на покупку жилья в Польше. Однако такое явное несоответствие сама первый проректор Полтавского государственного аграрного университета пыталась объяснить продажей другой принадлежащей ей недвижимости, что вызвало судебное противостояние с НАПК.

Так, как утверждает НАПК остаток денежных активов Валентины Аранчий на 31.12.2022 года в гривневом эквиваленте составлял 3 429 364,00 грн (790 000 грн в виде наличных средств, 79 562 грн в виде счетов наличных средств и 70 тыс. долл. (в эквиваленте курса на 31.12.2022 – 2 559 802,00 гривен)). Еще 1 млн 19 тыс. грн составили доходы в виде заработной платы и пенсии. При этом 19 млн 690 тыс. грн были получены от продажи 3 квартир, хотя один из покупателей официально за всю жизнь заработал меньше 3 млн грн, а цена продажи в 7 раз превышает оценочную стоимость недвижимости.

"Анализ сделок по отчуждению недвижимости, служивших источником указанного дохода, выявил ряд признаков, которые в совокупности могут указывать не просто на их фиктивный характер, а на целенаправленную схему, целью которой могло быть умышленное создание видимости законного происхождения средств для их дальнейшей легализации (отмывания), являющегося предметом ст. 209 Уголовного кодекса Украины", — утверждает НАПК.

Данный вывод, который грозит Валентине Аранчий открытием уголовного производства она попыталась оспорить, но Киевский окружной административный суд принял сторону Нацагентства по противодействию коррупции.

Любопытно, что принадлежащий ей жилой дом площадью в 221 квадратный метр Валентина Аранчий оценивает всего в 80 тысяч гривен.

При этом сама Валентина Аранчий, можно сказать, человек тщеславный. Как писал в свое время сайт Обозреватель, она называет себя "академиком Академии наук высшего образования Украины". Правда такой академии в стране нет, а есть общественная организация "Национальная академия наук высшего образования Украины" от лица которой первый проректор Полтавского аграрного университета и именует себя академиком.

С сыном от копа, без пенсии, в декрете – что делает Янина Аранчий

Любопытно, что уголовное производство вполне может грозить и Янине Аранчий, причем при схожих с матерью Валентиной, обстоятельствах.

Так, в своей декларации за 2025 год руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области указала общий доход порядка 7,25 млн грн, из которых 6 млн 680 тыс. приходятся на продажу недвижимости. Судя по прежним декларациям Янины Сергеевны, речь идет о квартире в 117 квадратных метров, которую в декларации за 2024 год она оценила всего в 876 тыс. грн, то есть едва ли не в 8 раз дешевле цены фактической продажи.

В 2024 году Янина Аранчий получила более 97 тысяч гривен пенсии. Кстати, пенсионером она стала в 38 лет на основании 2-й группы инвалидности. И уже в 2026 году вокруг этого факта идут судебные баталии – суды то "отменяют инвалидность" у чиновницы, то возвращают ее обратно, а сама она даже подавала заявление о сложении депутатских полномочий, но вскоре передумала.

Согласно некоторым данным в открытом доступе сама Янина Аранчий с марта 2026 года находится в декрете по уходу за ребенком Вероятно, речь идет о сыне Мироне, который указан в ее декларации за 2025 год под фамилией Балашов, то есть его отцом вероятнее всего является именно Сергей Балашов, которому ГБР предъявило подозрение в незаконном обогащении летом.

Заметим, что "квартирный вопрос" часто портит украинских силовиков, к примеру бригадный генерал ВСУ Юрий Ральцев получил от КГГА 4,5 млн грн. на улучшение жилищных условий, хотя у его семьи уже есть 5 квартир, в том числе две квартиры у его отца в столице.