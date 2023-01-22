Группа фармацевтических компаний «Здоровье» из Харькова: криминал, интересы России и государственные закупки



















Все время существования независимой Украины, ее граждане находятся под давлением олигархов, которые запустили свои руки во все сферы экономики и жизни общества. Не обошлось без их влияния и в сфере фармацевтики и здоровья, но если прежде украинцы просто пополняли карманы олигархов, то с 24 февраля 2022 года они, сами того не ведая, еще и финансово поддерживают оккупантов, покупая продукцию некоторых производителей.



производство лекарств в Харькове - компания Здоровье

Так, речь идет о группе фармацевтических компаний "Здоровье" из Харькова, которая в настоящий момент включает в себя немалый список производственных и торговых организаций. В этом списке такие компании как ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", ООО "Опытный завод "ГНЦЛС", ООО "ХФП "Здоровье народа", ООО "Фармекс Груп".

Эти предприятия производят более 400 наименований лекарственных средств, причем 101 препарат из них входит в перечень жизненно необходимых. В мирное время на этих предприятиях работало порядка 2000 сотрудников. Группа стабильно входит в список крупнейших производителей и продавцов лекарственных средств в Украине, занимая в нем места в первой десятке.

Но это лишь зримая часть айсберга, наиболее респектабельная ее часть, призванная скрыть многолетнее прямое сотрудничество с рф и шлейф криминала, который тянется за компанией.

Группа "Здоровье" — как все начиналось

Еще в июне 2000-го года Кабинет министров Украины постановлением № 897 создал государственную акционерную компанию "Укрмедпром", в уставной фонд которой были переданы имущества государственных фармацевтических предприятий.

Среди прочего в него вошли государственное предприятие "Опытный завод ГНЦЛС", харьковское государственное фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", ОАО "Фармацевтическая фирма "Здоровье", АОЗТ "Индар" и ряд других украинских предприятий.

Компанию ждало обычное будущее государственных корпораций – ее имущество понемногу распродавалось частным компаниям. В их числе оказались "Опытный завод Государственного научного центра лекарственных средств" (ГНЦЛС) и завод "Здоровье народа".

За давностью лет уже никто не вспомнит, как именно он оказался в руках харьковчанина Игоря Сало, который тем не менее свои первые капиталы зарабатывал в россии и вернулся в Украину в начале 2010-х годов, где сразу же обзавелся дружбой с Партией регионов и солидным бизнесом. По данным СМИ, дружба с властью помогала ему захватывать чужой бизнес. Однако в 2012-м году он переоценил свои силы как раз на заводе "Здоровье" — базовом для одноименной группы компаний.

Экс-сенатор рф, авторитет, любитель УПЦ МП – кто владеет группой компаний "Здоровье"

Партнером по данному бизнесу у Сало был российский бизнесмен и политик, депутат госдумы рф Александр Шишкин, но куда интереснее то, что в гуляющем по Сети списку 240 авторитетов ОПГ еще в 2000-м году некий Александр Геннадьевич Шишкин, уроженец Кемеровской области, упоминается как авторитет Солнцевской ОПГ. В состав последней, самой мощной в столице рф, одно время входила как раз "кемеровская бригада", а авторитет имеет тот же год рождения – 1960-й, что и политик. Известен кемеровский авторитет правоохранителям был под прозвищем "Итальянец".

Неизвестно, какая из двух ипостасей помогла Шишкину больше – политика или авторитета, но уже в 2012-м году он стал единоличным владельцем группы "Здоровье", выкупив или вытеснив Игоря Сало.

В Харькове Шишкин сначала был принят с распростертыми объятиями, более того, он стал "Почетным гражданином Харькова", поскольку построил храмы УПЦ МП в городе. При этом "почетный харьковчанин", как депутат Госдумы, персонально голосовал в поддержку аннексии Крыма и за вторжение российских войск на территорию Украины.

Поразительно, что мэрия Харькова проголосовала за присвоение звания Шишкину 6 августа 2014 года, уже после аннексии Крыма и "русской весны" на Донбассе. Правда уже 26 августа это решение было аннулировано, но из-за судов окончательно вступило в силу лишь в феврале 2019 года.

Решением же СНБО от 16.09.2015 Александр Шишкин был внесен в санкционный список как лицо, создающее угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Впоследствии санкции к нему применялись еще не раз.

Шишкин владеет "Здоровье" не номинально, а по факту

Формально, Александр Шишкин давно не имеет отношения к "Здоровье", но изучение его официальных владельцев дает четкое понимание того, на кого работали заводы группы до российского вторжения.

Номинальным владельцем компаний, которые составляют группу "Здоровье" — ООО "Фармацевтическая группа Здоровье", ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", ООО "Опытный завод ГНЦЛС", является гражданин Польши Леонид Огородников. Правда владеет ими он через компанию "Здоровье Холдингс Лимитед" с Британских Виргинских островов. Интересы Александра Шишкина просматриваются очень ярко.

Кто такой Леонид Огородников? Гражданин Польши, родившийся 2 июня 1964 года, или известный российский бизнесмен, специализирующийся на кинобизнесе – совместно с Олегом Андреевым он владеет холдингом "Каро", созданным в начале 2000-х годов и ставший одним из крупнейших российских операторов кинопоказов. Также Огородников известен как продюсер и владелец игорного бизнеса.

По данным российских СМИ, партнером Огородникова в этом бизнесе помимо Андреева выступал еще и Александр Шишкин. Так, если изучить российские базы данных, то становится ясно, что в "Каро" есть еще третий партнер – некая фирма "АСТОН КОНСУЛЬТАНТС ЛИМИТЕД" из Белиза, такой же оффшорной зоны, как и Виргинские острова. Правда с 2020 года доля этой фирмы символична – 1%, но до того 50% "Каро" принадлежали именно ей. Судя по всему, именно за белизской компанией и скрывался Александр Шишкин.

Но вопросы к Леониду Огородникову куда серьезнее. Так, еще в 2015 году принадлежащее ему и Олегу Андрееву ООО "Гермес" приобрело контрольный пакет АО "Национальный экологический оператор" (НЕО), занимающегося утилизацией мусора. Прежним владельцем НЕО был не кто-нибудь, а российская государственная корпорация "Ростех".

Что такое "Ростех"? Это российская государственная корпорация, в ее составе более 700 организаций, из которых сформировано 14 холдинговых компаний. 11 из них – в оборонно-промышленном комплексе, 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Генеральный директор корпорации – Сергей Чемезов, генерал-полковник, член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" и, по сообщениям российских СМИ, человек из ближайшего окружения Владимира Путина.

Тяжело представить, чтобы "случайный пассажир" мог получить бизнес государственного холдинга, да еще и такого, в котором "рулят" военные и производят оружие. Думается кто-то должен был убедить Чемезова, что Огородникову можно верить, и этим "кто-то" вполне мог быть Александр Шишкин.

Тем самым он оказал серьезную услугу своему бизнес-партнеру и вправе требовать ответной, например, стать номинальным владельцем фармацевтического холдинга в Украине.

Два покушения на убийство и авторитет Князь – как решают проблемы "Здоровье" в Харькове

Впрочем, кроме владельца "Здоровье" Огородникова, немалый интерес представляет глава наблюдательного совета Александр Доровский.

Известен он как доктор наук и заведующий кафедрой Национального фармацевтического университета (Харьков), отец экс-главы Одесского областного управления СБУ Виктора Доровского, а также "политический гречкосей".

Во время выборов в парламент в 2014 году вместо традиционных пакетов с гречкой штаб кандидата раздавал жителям Харькова пакеты с бесплатным набором самых ходовых лекарств – диклофенак, панкреатин, мукалтин, анальгин фталазол, и т. д.

Но все же это все невинные шалости в сравнении с тем, что происходило в Харькове в 2018-2019 годах.

5 июля 2018 года было взорвано авто Александра Доровского, вследствие чего он сам, его водитель и охранник получили незначительные ранения.

Появилась информация, что покушение может быть связано с попыткой рейдерского захвата предприятия, однако особого продолжения история не получила.

Спустя год, 6 ноября 2019 года случился новый взрыв – взорвалось авто экс-владельца "Здоровье" Игоря Сало. Как и с Доровским, с бизнесменом внутри авто были водитель и охранник, и последний погиб.





Но в некотором смысле Игорю Сало повезло – киллеров все-таки задержали, правда спустя 3 года. Так, в октябре Национальная полиция Украины отчиталась о подозрении группе лиц, причастных к преступлении, двоих удалось задержать, а еще один сбежал в рф.



Как сообщает издание Детектив-инфо, одним из исполнителей является 44-летний Сергей Коротаев, находящийся в настоящий момент под арестом. Ранее он не раз светился в различных правонарушениях, например, в рейдерском захвате элеватора в селе Занки.

Также в рейдерстве был замечен организатор покушения по версии следствия – харьковчанин Валерий Шелковин, который как раз сбежал из Украины. Поскольку ранее в СМИ его называли человеком, близким к "смотрящему" за Харьковом Вадиму Казарцеву по кличке "Князь", умершему в 2020-м году, появилась версия, что покушение могло быть одобрено смотрящим и даже "прийти" через него.

В последнем, кстати, нет ничего невозможного, ведь один из главных авторитетов Харькова 1990-х годов Сергей Батозский по кличке "Батон", в начале 90-х начинал как боец в орехово-солнцевской ОПГ, где и получил свое прозвище. Во всяком случае так утверждают российские СМИ.

Напомним, что в солнцевской ОПГ был авторитет, удивительно похожий на теневого владельцы "Здоровье" Александра Шишкина, то есть связи и знакомства с харьковскими ОПГ российский политик мог иметь еще на заре своей юности и использовать их в 2019-м году.

Как считает "Детектив-инфо", взрыв авто бизнесмена Игоря Сало мог быть "ответкой" за покушение на Александра Доровского годом ранее и попытку вернуть контроль над "Здоровье".

Власть регулярно тратит деньги на продукцию "Здоровье"

Но удивительнее всего в этой истории не то, что российский политик получил контроль над украинским предприятием, или что он может заказывать своих конкурентов, используя свои старые криминальные связи, а то, что, несмотря на все это, власти продолжают давать деньги из госбюджета компании с таким "бэкграундом".

К примеру, ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" выиграло в 2022-м году гостендеров на 2,7 млн грн. Возможно, это небольшая сумма, но она значительно больше 1,2 млн грн, которые были осноены в 2021м.

А ООО "ХФП "Здоровье Народа", записанная кстати на другую фирму с Виргинских островов и того же Белиза (вспомним на какую страну оформлял свое присутствие в "Каро" Шишкин, — ред.), выиграла тендеров на 14,6 млн грн.

И это в то время, как Украина 11 месяцев героически борется с российской агрессией. Приходя в аптеку и покупая продукцию компании "Здоровье", украинцы, сами того не ведая, финансируют Россию, позволяя ей и дальше разрушать дома и убивать детей. А главным выгодополучателем оказывается бывший криминальный авторитет. Но почему-то правоохранительные органы закрывают глаза на российский бизнес в Украине и миллионы бюджетных гривен продолжают поддерживать режим путина.

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