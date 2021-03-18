Можно ли курить IQOS в заведениях

Без малого девять лет — именно столько в Украине действует запрет на курение в общественных местах. С мая 2012 года любители затянуться табачным дымом придумали немало способов продолжить поощрять вредную привычку — чаще всего курили на улице или в специально оборудованных курилках. Придерживались закона, чтобы не заполучить штраф. Некоторые из них даже перешли на другие способы курения, среди которых и употребление IQOS. Сегодня "Комментарии" расскажут, что это такое, насколько они безопасны и можно ли курить "айкос" в помещении.



Существуют IQOS-френдли заведения, в которых можно курить. Фото из открытых источников

IQOS — это…

Самый простой способ объяснить, что такое айкос, — это провести аналогию с электронными сигаретами. Но в этом варианте имеется несколько важных отличий. Самое важное — в IQOS используется система не поджигания, а нагревания табака. Ранее популярные "вейпы" используют в своем функционале специальные жидкости, IQOS же продолжают работать с табаком. Высушенные листья не взаимодействуют с огнем, что помогает снизить вред дыма для окружающих. Предварительно пропитанный глицерином табак помещается в специальные капсулы — стики. Именно их в процессе курения нагревают — зачастую до рекордных 300-350⁰С. После этого из табака выделяется аэрозоль, который имеет естественный табачных запах и содержит небольшую "порцию" никотина. Затягиваясь IQOS, человек вместо дыма выдыхает более приятный пар.





При курении айкос можно не беспокоиться о том, что никотиновый запах останется на одежде, мебели и других окружающих предметах. Это ещё одно выгодное отличие от обычных сигарет, ведь их дым и запах для многих является раздражителем. Для курильщиков явно приятным моментом будет то, что от айкосов не остается пепла — меньше времени на поиск пепельницы.



По данным многих мировых исследований, IQOS не провоцирует пассивное курение у некурящих людей, вдыхающих аэрозоль. Уменьшилось и вредное воздействие на организм самих курильщиков — на 95% по сравнению с обычными сигаретами. Именно такие данные сообщают производители IQOS. Возможно, этот факт для владельцев различных общественных заведений стал решающим для пересмотра отношения к айкос.

Как понять, где можно курить IQOS?

Стики IQOS менее пожароопасные, что позволяет их без зазрения совести курить, к примеру, у себя дома или же в гостях, где ваши друзья нормально относятся к подобной привычке. В общественных местах же есть некоторые моменты, которые следует помнить. Табак всё ещё является основной составляющей IQOS. Это означает, что при его употреблении никотин всё равно выделяется. Поэтому многим людям, посещающим вместе с айкос-курильщиками кафе, рестораны или другие общественные места, может не понравиться подобное соседство.

Чтобы не нарваться на чужое возмущение или не схлопотать штраф, стоит либо курить в специально отведенных для этого местах или же искать специальные заведения, где к употреблению IQOS относятся проще. Найти их не так уж и сложно — зачастую они размещают специальную "IQOS Friendly" — вывеску. Подобная отметка помогает посетителям понять, что им разрешено в помещении курить имеющиеся заменители сигарет. Не зря же с английского "Friendly" переводится как "дружественный".





Гости таких заведений зачастую могут не только расслабиться, но и воспользоваться некоторыми приятными мелкими услугами. Так, курильщикам IQOS нередко предлагают бесплатные десерты, полностью оплачивают счёт за ужин, делают скидку при заправке автомобиля и т.п. Также в дружественных представительствах обычно можно приобрести необходимые детали для своих айкосов. Речь идет о дополнительных стиках, зарядке для IQOS или же и вовсе новой модели аппарата.

По статистике, к лету 2020 года в Украине насчитывалось более 670 френдли-заведений, расположенных в 20 разных населённых пунктах.

Что относится к заведениям, где разрешено курить айкос?

По информации производителей, постоянно изучающих рынок распространения своего продукта, наиболее дружественные к IQOS-курильщикам заведения — это рестораны, отели и кафе. Их часто объединяют названием "HoReCa". Немного реже дают разрешение на употребление айкосов в помещениях владельцы салонов красоты, барбершопов, звукозаписывающих студий, автосалонов.





Официально в аэропортах курение IQOS запрещено. За нарушение правил вполне реально получить штраф от правоохранителей. Впрочем, отдельные авиакомпании создают соответствующие лаундж-зоны для подобных курильщиков. Подобными преференциями могут воспользоваться даже украинцы в некоторых отечественных аэропортах — Бориспольском, Львовском и Одесском. Если же такого спецместа нет, следует поинтересоваться наличием комнаты для обычных курильщиков.

А вот на борту самолета от идеи затянуться IQOS лучше отказаться — курение любых сигарет, в том числе и электронных, в самолете запрещено. Разумеется, что айкос использует другую систему, но лучше не затевать лишних споров с бортпроводниками.

Полный перечень дружественных к курильщикам IQOS отечественных заведений можно узнать с помощью интерактивной карты IQOS FRIENDLY.

Статистика свидетельствует, что в 2020 году на употребление айкоса перешли более 700 тысяч человек. В мире же к подобному способу курения прибегают больше 12 миллионов лиц.

Напомним, что в Украине строго регулируется законом курение обычных сигарет. Учебные и медицинские заведения, остановки общественного транспорта, подземные переходы, подъезды многоэтажных домов, детские, а также спортивные площадки, кафе, рестораны — за курение в этих общественных местах можно легко схлопотать штраф.

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