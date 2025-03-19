Весеннее равноденствие 2025: когда и каково его значение с астрологической и народной перспективы

Весеннее равноденствие всегда имеет особое значение. Это момент, когда природа оживает и приходит настоящее тепло. После этого события день увеличивается, а ночь становится короче.

Весеннее равнодненствие. Фото: 5.ua

В 2025 году весеннее равноденствие в Украине состоится 20 марта, в четверг, в 11.01 по восточноевропейскому времени. Именно в это время Солнце пересечет небесный экватор, выравнивающий продолжительность дня и ночи.

Этот день символизирует начало астрономической весны, когда дни становятся длиннее, а природа постепенно пробуждается от зимнего сна.

В прошлом году равноденствие состоялось 20 марта, но на несколько часов раньше — в 5:00 утра. В 2007 и 2003 годах весеннее равноденствие пришлось на 21 марта. Причина смещения дат состоит в особенностях григорианского календаря. По этому календарю год длится 365 дней, но настоящий оборот Земли вокруг Солнца занимает 365 дней, 5 часов и 48 минут. Чтобы компенсировать эту разницу, каждые четыре года добавляется высокосный день, что приводит к смещению дат равноденствия. Например, следующее равноденствие на 21 марта состоится только в 2102 году, а на 19 марта – в 2044 году, по прогнозам Института небесной механики и вычислений (IMCCE).

Весеннее равноденствие с астрологической точки зрения

Термин "равноденствие" происходит от латинского "equinoxium", что означает "равенство дня и ночи". В этот период продолжительность дня и ночи почти одинакова в обоих полушариях – Северном и Южном, как отмечает National Geographic.

Чем дальше от экватора, тем длиннее световой день. Продолжительность дня на равноденствие несколько превышает 12 часов из-за рефракции (преломления света в атмосфере), что позволяет Солнцу становиться видимым даже тогда, когда его реальное положение еще ниже горизонта.

Равноденствие происходит дважды в год: весеннее в марте и осеннее в сентябре. В эти дни Солнце находится прямо над экватором, и его лучи падают под одинаковыми углами на Северное и Южное полушарие. В это время Солнце восходит ровно на востоке и заходит точно на закате.

Весеннее равноденствие в украинских традициях

В Украине весеннее равноденствие традиционно увязывалось с началом нового года, который отмечали наши предки на мартовском равноденствии. С приходом христианства календарь изменился, и Новый год был перенесен на 1 января, но древние обычаи сохранились. Например, в одной из старинных песен упоминается "ласточочка".

Сегодня весеннее равноденствие совпадает с праздником Сорока святых мучеников (22 марта). Традиции, когда-то имевшие языческое происхождение, трансформировались в христианские обряды. Одним из таких обычаев было выпекание 40 жаворонков — фигурок птичек из теста, символизировавших весну. Дети ходили с ними по селу, становились на холмы или скамейки, чтобы приблизить птиц к небу, и пели специальные песни. После обряда птиц съедали.

Весеннее равноденствие в культурах мира

В разных культурах равноденствия отмечают как важный момент смены сезонов, что символизирует возрождение и обновление.

Во многих цивилизациях мартовское равноденствие ассоциировалось с началом нового года. Так, древние вавилоняне стартовали свой календарь с первого полнолуния после равноденствия.

В Японии этот праздник даже имеет официальный статус на государственном уровне. В иудейской традиции весеннее равноденствие приходится на празднование Песаха — праздник выхода из Египта, который начинается в ночь полнолуния после равноденствия.

В Китае в этот день популярна традиционная игра: нужно поставить яйцо вертикально. Тому, кто это удастся, обещана удача, сообщает Visitbeijing.

"Комментарии" уже писали, что весеннее равноденствие 2025 года приобретает особое значение, поскольку приходится на период затемнений, происходящих с 14 по 29 марта. Это увеличивает его кармическое влияние: незавершенные вопросы требуют завершения, а новые возможности только начинают формироваться.