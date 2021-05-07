Ежегодно в каждое первое воскресенье октября в Украине празднуют День работников сферы образования. По традиции ученики готовят подарки и необычные поздравления с Днем учителя, чтобы торжественно вручить их на следующий день.

Оригинальные поздравления с Днем учителя. Фото: з открытых источников



Издание "Комментарии" поможет учащимся и их родителям подготовить самые красивые поздравления для любимых педагогов.







Учителя — путеводный свет для учеников. Они указывают правильный путь и помогают человеку узнать о себе больше. В этот день можно выразить свою привязанность к учителям, поблагодарив их.





История этого праздника началась ещё с 1965 года. Именно тогда он был отпразднован впервые. В 1994 году вышел приказ, который гласил, что отныне в первое воскресенье октября в стране будут праздновать День учителя.



Также существует и Всемирный день учителя. Он ежегодно празднуется 5 октября, а отмечает его более сотни стран мира.





В этот день не обходится без подарков и теплых слов учителям от учеников и их родителей. Для каждого педагога важна отдача и любовь каждого ребенка, которого они обучают. Поэтому в этот день не стоит скупиться на поздравления для педагогов.





А теперь мы расскажем, как поздравить учителей, администрацию и руководство школы с Днем учителя своими словами или же в стихах, прозе, чтобы это было красиво, душевно, а главное – надолго осталось в их памяти и сердце.





Поздравления с Днём учителя в прозе





• Дорогой Учитель, для меня большая честь быть вашим учеником. Не было дня, чтобы мне было скучно на вашем уроке. Вы привили ценности и умение действовать, чему нас не научит никакая книга. С вашим Днём!





• Дорогой учитель! Спасибо за вашу выдающуюся, понимающую и заботливую работу. Вы доказали, что обучение может быть радостным и приятным занятием. Вы — замечательный педагог. Желаю вам счастливого Дня учителя!





• Вы — учитель с непревзойденным талантом в области преподавания. Мне так хотелось бы навсегда остаться вашим учеником. Я тот, кем я являюсь сегодня, благодаря ценностям и навыкам, которыми меня наделил такой прекрасный преподаватель. С Днем учителя!









Поздравления с Днем учителя в стихах





• Сегодня хочется так много вам сказать!

И пожелать здоровья, счастья и улыбок.

Школа – дом второй, а вы – вторая наша мать.

От всей души хотим сказать огромное за всё спасибо!





• Вчера я первоклассник был, а скоро – выпускник

И весь нелегкий путь проделали мы вместе с вами.

А в этот день и я, и абсолютно каждый ученик

Вас с Днём учителя, родная, поздравляем!





• В День учителя хотим вам пожелать

Здоровья крепкого и исполнения желаний.

Такой же яркой быть и никогда не угасать

И еще много-много лет делиться с нами знаниями!













Поздравления с Днём учителя: прикольные и шуточные





• Вы – самый крутой наставник. Просто хотим, чтобы вы знали, что ваш класс всегда гордится вами и всегда за вас горой! Пусть сегодняшний день станет для вас особенным.





• Мы, не знаем, как вы терпите нас. Мы не всегда показываем, как вы нам дороги, но это — чистая правда. Мы вами дорожим и очень любим.





• Вы сами знаете, что между нами часто случаются ссоры и недопонимания. Но наш класс хочет, чтобы вы знали, что мы считаем вас лучшими учителями в этом мире. Выражаем слова благодарности каждому из вас.









Поздравления с Днем рождения учителю от родителей





• Уважаемый педагог, от лица всех родителей ваших учеников хотим поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Желаем вам больших успехов и достижений, новых знаний и благодарных учеников. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена плохими новостями, а будет полна счастья и радости.





• С годами будут меняться технологии, изменится общество и образование, но одна вещь, которая останется неизменной, — это ценность хорошего учителя. Спасибо, что вы являетесь для наших детей одним из них.





• Как бы родители ни старались привить своим детям самые лучшие ценности, в конечном итоге они вырастут молодыми людьми, чьи личности формируются такими учителями, как вы. Сегодня мы хотим выразить благодарность за то, как вы заботились о нашем ребенке. Мы знаем, что вы действительно заботитесь. Каждый раз, когда он возвращается со школы, он улыбается. За это большое спасибо!













Поздравление с Днем учителя классному руководителю





• Дорогой наш классный руководитель, как ваши ученики мы хотим поблагодарить вас за руководство, мудрость и дисциплину. Как ваши друзья мы благодарны вам за заботу, поддержку и доброту. Поздравляем с вашим праздником и желаем только наилучшего.





• Раньше мы не осознавали этого, но вы действительно одаренный учитель. Наставник на всю жизнь. Иногда мы бывали упрямыми, а времени и грубыми, за что хотим извиниться перед вами. Мы точно знаем, что такого преподавателя и классного руководителя нам не найти нигде в мире. Наслаждайтесь Днем учителя, вы заслуживаете всего самого лучшего.





• Руководство, дружба, бесконечная поддержка и лучистая доброта. Это слова, которые мы всем классом ассоциируем с вами. Вы самый удивительный учитель и классный руководитель, которого мы когда-либо встречали. Мы благодарны вам и в День учителям желаем всегда оставаться такой же чудесной женщиной.













Из этого списка вы сможете выбрать короткое душевное поздравление с Днем учителя от родителей или учеников как старших, так и начальных классов. Также тексты поздравлений подойдут для коллеги или, например, куратора в ВУЗе.















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!