Почти разорили и лишили более чем 1 миллиарда долларов – что происходит с бизнесом беглого Константина Жеваго и как он хочет взять реванш

В то время как некоторые беглецы из Украины продолжают зарабатывать десятки миллиардов гривен ежегодно, просто переписав бизнес на родню, другие лишились уже более 50% своего состояния и продолжают терять активы. В частности, речь идет о некогда самом молодом украинском миллиардере Константине Жеваго, который за время войны потерял более 50% своего состояния. Ему самому грозят сроки по многочисленным уголовным производствам. В их числе и резонансная взятка в 3,5 млн дол. председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Комментарии" разбирались, что из себя представляет некогда мощная бизнес-империя Константина Жеваго в Украине.

Молодой и перспективный на 2,5 млрд дол.

Уроженец Магаданской области РФ, Константин Жеваго ребенком переехал с родителями в Украину и будучи еще 19-летним студентом в 1993-м году стал финансовым директором ЗАО "Финансы и Кредит". Через несколько лет он занял пост председателем правления ЗАО, а также вошел в состав руководства целого ряда предприятий, бывших частью бизнеса группы "Финансы и кредит".

Такой быстрый взлет объясняют часто покровительством со стороны создателей ЗАО "Финансы и Кредит", которыми называли бизнесменов и нардепов 1990-начала 2000-х годов Игоря Бакая и Александра Волкова. Якобы именно они приметили перспективного финансиста и постепенно передали ему операционное управление своими активами. Во всяком случае, когда в 2002-м году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного открытия валютных счетов рядом нардепов, в их числе были и Александр Волков, и Игорь Бакай и Константин Жеваго. Заметим, что быть народным депутатом для самого Жеваго стало своего рода "правилом хорошего тона" — он был им без перерывов с 3 по 8 созывы или с 1998 по 2019 годы.

По-настоящему же "бизнес-звезда" Константина Жеваго зажглась в 2007-м году, когда он первым из украинских миллиардеров вывел свою компанию Ferrexpo на Лондонскую фондовую биржу. Любопытно, что успех бизнесмена совпал по времени с эмиграцией Игоря Бакая в Россию после Оранжевой революции 2004 года и отходом от активной деятельности Александра Волкова. После этого бизнес-группа "Финансы и кредит" стала считаться собственностью самого молодого украинского миллиардера.

В состав группы по данным аналитического сервиса YouControl входили свыше 170 компаний. Активы представлены в горнорудной и металлургической отраслях, судостроении и машиностроении, в производстве большегрузных автомобилей, фармакологии, пищепроме и спорте в Украине, а также странах Западной Европы и Средней Азии.

На пике состояние Константина Жеваго оценивалось примерно в 2,4 млрд дол., правда почти половину из них он потерял уже за первый год войны. Но не российское вторжение стало тому виной, а проблемы с новой украинской властью.

113 миллионов долларов из банка "Финансы и кредит" — первые проблемы

В августе 2019 года стало известно об уголовном производстве, открытом Государственным бюро расследований Украины в отношении Константина Жеваго как владельца обанкротившегося в 2015-м году банка "Финансы и кредит".

По версии следствия банк поручился за кредиты оффшорной компании в иностранных банках на сумму 113 млн дол. (2,5 млрд грн. в 2019-м году), которые были выведены из банковского учреждения в виде залога. При этом убыток банка за январь-апрель 2015 года составил 715 млн грн., то есть вывод из банка 2,5 млрд грн. по сути и сделал его убыточным. На момент ликвидации по данным НБУ Константину Жеваго принадлежали 97,66% "Финансы и кредит".

Уже в октябре Константин Жеваго был объявлен в розыск, а НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену в недостоверном декларировании в бытность его народным депутатом – он якобы умолчал о 19 млн грн. в своих декларациях. В 2020-м суд постановил взыскать с нардепа 1,5 млрд грн., а в 2021-м бизнесмен был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в рамках данного дела. В конце концов, в 2022-м экс-нардепа даже задержали во Франции, но экстрадиции не случилось и Константин Жеваго вышел на свободу.

Совсем недавно, в сентябре 2026 года Центральный апелляционный хозяйственный суд разрешил НБУ продать имущественный комплекс банка "Финансы и кредит", который последний дал в залог по кредиту от Нацбанка в почти 4 млрд грн.

Отметим, что хотя сам банк находится в состоянии банкротства, Константин Жеваго продолжает использовать его в своем бизнесе в Украине. Так, по версии следствия по уголовному производству № 62024000000000394, взятые ранее в подконтрольном ему банке кредиты используются для требований средств или банкротства компаний-должников. Происходит это с помощью подконтрольных бизнесмену компаний, причем иногда эти долги могут иметь искусственный характер.

Железорудный бизнес и взятка председателю Верховного суда

Дело о подкупе за 2,7 млн дол. председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева в мае 2023 года оказалось напрямую связано с наиболее прибыльным направлением деятельности Константина Жеваго в Украине – добычей железной руды. Речь шла о судебных баталиях вокруг Полтавского горно-обогатительного комбината, корни которых ведут к сделке 2002 года о покупке предприятия структурами, которые позднее стали известны как компания Ferrexpo AG, зарегистрированная в Швейцарии, и в которой Жеваго принадлежат свыше 40% акций.

С тех пор за данные активы периодически вспыхивали войны в судах – так в 2020-м году прежние продавцы потребовали аннулировать сделку и вернуть им акции, что вызвало целый ряд судебных решений.

В мае 2021 года Хозяйственный суд Киева полностью отклонил иски всех четырех компаний-продавцов, а Северный апелляционный хозяйственный суд 12 сентября требование продавцов удовлетворил частично, обязав вернуть продавцам 40,19% акций предприятия, тем самым оставив у Ferrexpo AG 59,81% акций Полтавского ГОКа.

Это решение не устроило Ferrexpo AG и вопрос перенесся в Верховный суд Украины, который 19 апреля 2023 года поставил точку, отменив решение Северного апелляционного суда и вернув все акции Ferrexpo.

Отметим, что менее чем через месяц после этого решения и был задержан Всеволод Князев, а руководство НАБУ и САП сразу заявили, что задержание председателя Верховного суда было связано с вынесением судом решений в интересах собственника группы "Финансы и кредит", то есть Константина Жеваго.

Хотя Всеволод Князев впоследствии пытался покинуть Украину, спустя 3 года после задержания он признал свою вину, дал показания на других участников схемы и получил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но еще в августе 2023-го Константин Жеваго был официально обвинен в попытке подкупа главы Верховного суда Украины, а 16 июня 2026-го НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт в отношении бизнесмена Константина Жеваго. В целом атака на бизнесмена и экс-нардепа носила комплексный характер – 12 февраля 2025 года против него были введены санкции СНБО, что он сам назвал незаконным и безосновательным.

Но куда важнее судьба собственно Полтавского ГОКа, некогда главного актива бизнесмена в Украине, и наиболее прибыльного.

Так, по данным YouControl ЧАО "Полтавский ГОК" (сфера деятельности – добыча железных руд, уставной фонд – 3 млрд 87 млн грн.) хотя и серьезно снизил выручку – с 44,2 млрд грн. в 2021-м до 20,8 млрд грн. в 2025-м, по-прежнему аккумулирует самый крупный доход Константина Жеваго в Украине.

Впрочем, еще 24 февраля Хозяйственный суд Полтавской области открыл производство в деле о банкротстве Полтавского ГОКа по иску ООО "Макси капитал групп" (сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной фонд – 5 млн грн.) на 4,7 млрд грн. То есть контроль над основным активом бизнесмена также может уйти из его рук.

Отметим, что "Макси капитал групп" принадлежит ряду бизнесменов, в числе которых Леонид Крючков, специализирующийся на выкупе проблемных долгов и установлении контроля над предприятиями. Его родной брат экс-нардеп Дмитрий Крючков проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок "нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен – часть долгов перед госкомпаниями отдавалась коллекторам, а 70% просто списывалась.

Впрочем, не исключено что за этим иском стоит и сам Константин Жеваго, который по версии следствия может использовать компании, оформленные на подставных лиц, и "карманных" судей для увода своих активов из-под контроля государства.

Банкротство "Киевмедпрепарат" и "Артериума"

В свое время группа "Финансы и кредит" представляла из себя многопрофильный концерн, объединявший компании в разных сферах экономики. На 2-м месте по выручке группы после Полтавского ГОКа назодилась фармакологическая компания "Артериум".

Как сообщали "Комментарии", под контролем Константина Жеваго была корпорация "Артериум", в состав которой входят заводы "Киевмедпрепарат" и "Галичфарм". В военных условиях компания нарастила доход с 3,85 млрд грн. в 2021-м до 4,1 млрд грн. в 2025-м, что правда ниже 5,2 млрд. в 2024-м. Согласно данным YouControl "Корпорация Артериум" (сфера деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами, уставной фонд – 2 млн 670 тыс. грн.) входит в состав группы компаний Константина Жеваго. Правда это вскоре может измениться.

Так, 3 декабря 2025 года Хозяйственный суд города Киева открыл производство по банкротству одного из ключевых активов корпорации – АО "Киевмедпрепарат" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 290,1 млн грн.). Иными словами, вот уже почти 11 месяцев производитель продукции, который приносит корпорации миллиард гривен, может прекратить ее производство. При этом выручка компании упала с 3,5 млрд грн. в 2024-м до 2,9 млрд грн. в 2025-м.

Аналогичная ситуация имеет место быть и еще с одним фармпроизводителем "Артериума" — ООО "Галичфарм" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 76,6 млн грн.), по которому с апреля 2026 года открыто дело о банкротстве из-за долга кредитору в 1,4 млрд грн. Сама компания способна генерировать выручку примерно в 1,8 млрд грн ежегодно.

Любопытно, что в обоих случаях открытия банкротства — "Киевмедпрепарат" и "Галичфарм", инициатором выступает одна и та же компания, ООО "Скай девелопмент" (сфера деятельности – предоставление в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 1000 грн.). Следует отметить, что по данным YouControl 33,4% компании принадлежит Леониду Крючкову, который владеет 25% "Макси капитал групп", с февраля 2026-го банкротящему Полтавский ГОК.

Любопытно, что согласно материалам дела, кредитором АО "Киевмедпрепарат" выступал банк "Финансы и кредит", в котором для фармпредприятия была открыта кредитная линия. После банкротства банка право на требование возврата кредитов перешло к НБУ и было им продано на электронном аукционе за 10% от номинала.

Так, права требования по кредитам на 2 млрд 436 млн грн. были проданы ровно в 10 раз дешевле – за 243,6 млн грн. "Скай девелопмент", причем она выступала единственным участником аукциона. Из выкупленного пакета кредитов на 2,4 млрд грн., как оказалось, всего 110 млн грн. составляет долг "Киевмедпрепарат", что и послужило причиной для иска от "Скай девелопмент".

План спасти бизнес через банкротства и суды от Константина Жеваго

Несколько иная ситуация сложилась с "Галичфарм", которому "Скай девелопмент" выставил счет на 1,4 млрд грн. В ходе рассмотрения дела свой план санации предложило такое себе ООО "Современная металлургическая компания" (сфера деятельности – добыча железных руд, уставной фонд – 100 тыс. грн.) и официально она принадлежит некоей Инне Прилепко.

Заметим, что данная компания прямо упоминается в уголовном производстве № 62024000000000394, которое Константин Жеваго использует для требований средств или банкротства компаний-должников. В частности, ООО "Современная металлургическая компания" по данным следствия было признано победителем аукциона (лот № 540574 с ценовым предложением в размере 280 114 000 гривен) о приобретении недвижимого имущества по адресу: г. Киев, улица Саксаганского, 139, корп. 20 лит. О, владельцем которого является "Киевмедпрепарат", также контролируемый Константином Жеваго. Причем одним из участников аукциона было ООО "Перфом стандарт" (сфера деятельности – предоставление в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 1000 грн.), которым также владеет Инна Прилепко и следствие считает его также используемым для вывода активов Константина Жеваго.

Заметим, что "Перфом стандарт" фигурирует в ряде уголовных производств, и отчитываясь о убытках в 200-300 тысяч гривен ежегодно тем не менее участвует в аукционах на покупку недвижимости с гарантийными взносами в 12 млн грн.

Как сообщали "Комментарии", очень часто судебные дела, в которых затрагиваются интересы Константина Жеваго рассматриваются одними и теми же судьями — Еленой Кибенко и Мариной Доманской. То есть, несмотря на банкротства бизнеса, провалы в попытках договориться с правоохранителями, Жеваго продолжает иметь немалый вес в судейской системе Украины и заниматься бизнесом.