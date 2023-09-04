Наркокортель Химпром – кто угрожает журналистам в Украине



















Несмотря на второй год войны с Россией, в нашей стране продолжают процветать пороки, в числе которых наркоторговля и угрозы журналистам, которые часто идут рука об руку.



Химпром угрожает журналистам

"Комментарии" разбирались в одном таком случае, в который оказались втянуты лица, связанные с акцией, наделавшей немало шума в медиапространстве Украины – "Поймай барыгу – получи кэш".

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"Привет" от Химпрома и его "королевы"

Как сообщил известный украинский журналист и блогер Ярослав Бондаренко, после публикации им ряда материалов о деятельности мощной наркогруппировки "Химпром" из России, ему посыпались угрозы с требованием удалить информацию. На своей странице в ФБ Ярослав Бондаренко опубликовал скриншоты переписки.

Позднее Ярослав Бондаренко опубликовал всю переписку с неизвестными, которые давали ему на снятие материалов в интернете 24 часа и всю ночь напоминали, что "время уходит". (Полную версию переписки можно прочитать тут).





Ярослав Бондаренко также сообщил, что по данному факту обратился в правоохранительные органы и назвал человека, в интересах которого осуществлялся "наезд" на него.



По данным журналиста – это гражданка Украины Карина Койнаш, которую иногда называют "королевой" наркосиндиката "Химпром".

Эмиграция "Химпрома" — как российский наркосиндикат появился в Украине

"Химпром" — такое название получила российская группировка наркоторговцев, специализирующаяся на производстве синтетических наркотиков, которые "химичили" ее члены. Постепенно дело вышло на промышленный оборот – был создан сайт "Химпром", через который продавали наркотики, появились региональные подразделения, в структуру наркосиндиката оказались вовлечены десятки людей.

В 2017-м году российская полиция провела масштабную операцию против "Химпрома" — арестовали 67 человек, изъяли 4 тонны синтетических наркотиков, а полученную "прибыль" оценили в 2 млрд российских рублей или 35 миллионов долларов.

Но руководство наркосиндиката это тогда не волновало, поскольку оно с 2014 года осело в Украине, где принялось работать по российской схеме – создавались лаборатории, набирались люди, создавалась региональные сбытовая и производственная сети.

Правда в 2019 году уже СБУ "накрыла" наркосиндикат. "Улов" — 30 задержанных и 180 кг наркотиков на сумму в 5 млн дол. Но, как и в России организатор преступного бизнеса в руки силовиков не попал.





Как сообщали "Комментарии", в Украине деятельность "Химпрома" координирует Александр Щипцов, один из двух руководителей наркосиндиката. В нашу страну он прибыл еще в 2014-м году и обзавелся целой коллекцией паспортов на имена – Александра Яшина, Александра Печерского и Валерия Абрамова.

И именно здесь судьба свела его с некоей уроженкой города Шахтерск Донецкой области, проживавшей в Киеве.

Как Карина Койнаш стала участвовать в наркобизнесе

В едином реестре судебных решений Украины в рамках расследования уголовного производства № 12020000000000025 имеется приговор от 16 апреля 2020 года, вынесенный Голосеевским судом г.Киева по делу 757/3887/20-к. В нем рассказывается фабула расследования деятельности в Украине мощного наркосиндиката, начавшего свою деятельность в России, а затем переехавшего в нашу страну.

Тактика действий, специализация членов, использование сети "Телеграмм", сроки деятельности (2014-2019 годы), названия наркотиков для переписок в мессенджере (соль, кристаллы, мука, меф и другие), все это говорит о том, что речь идет именно о "Химпроме".

Но приговор от 16 апреля 2020 года касается той самой уроженки Шахтерска, которая в июле 2016 года познакомилась с руководителем ОПГ в Украине, вероятно Александром Щипцовым, и жила с ним гражданским браком. По просьбе сожителя Карина Койнаш сняла в разных банках порядка 10 сейфов и индивидуальных ячеек.

Весной 2018 года девушка узнала о том, что ее сожитель причастен к наркоторговле и, несмотря на наличие совместного ребенка, ушла от него. Но, общение она не прекратила и проживала в квартире, в которой хранился еще один банковский сейф.

Весной 2019 года работники СБУ изымут в сейфах банков, снятых девушкой, 1 млн дол и в квартирном сейфе – 2 млн 35 тыс. дол., которые по версии следствия были заработаны на наркотиках.

С учетом этих фактов Карине Койнаш предъявят обвинения в пособничестве участникам преступной организации, за что ей будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Впрочем, девушка заключит сделку со следствием о признании вины и заплатит штраф в 110 500 гривен.

"Поймай барыгу" для наркобарона

В упомянутом уголовном производстве № 12020000000000025 говорится о том, что наркосиндикат имел двух руководителей, из которых больше упоминается тот, который контактировал с предполагаемой Кариной Койнаш.

По данным СМИ, организатором "Химпрома" в России был Егор Буркин (в Украине он получил паспорт на имя Егор Левченко), собственно и отправивший Александра Щипцова в Украину.

Сам глава "Химпрома" давно выехал из России, но неожиданно весной 2023 года стал автором едва ли не главной медийной сенсации Украины, когда в нашей стране была объявлена акция "Поймай барыгу – получи кэш". По ее условиям необходимо было сдать адрес известного тебе наркоторговца и получить за это деньги.

Как писали "Комментарии", за этой акцией как раз и мог стоять Егор Левченко. В интернете моно найти две версии организации акции "Поймай барыгу". Одна из версий – Левченко таким образом пытался "отбелить" свою репутацию и объявлял себя меценатом. Другая версия предполагает, что акция была направлена на борьбу с конкурентами на рынке наркоторговли, а ее цель — рассекретить их торговые точки.

Как бы то ни было, история с Ярославом Бондаренко показывает, что в условиях войны организованная преступность и наркомафия почувствовали себя вольготно и не стесняются открыто угрожать неугодным. Даже если эти неугодные являются публичными людьми – журналистами, блогерами и активистами.