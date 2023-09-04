Наркокортель Химпром – кто угрожает журналистам в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Несмотря
на второй год войны с Россией, в нашей стране продолжают процветать пороки, в
числе которых наркоторговля и угрозы журналистам, которые часто идут рука об
руку.
Химпром угрожает журналистам
"Комментарии" разбирались в одном таком случае, в который оказались втянуты лица, связанные с акцией, наделавшей немало шума в медиапространстве Украины – "Поймай барыгу – получи кэш".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Как сообщил известный украинский журналист и блогер Ярослав Бондаренко, после публикации им ряда материалов о деятельности мощной наркогруппировки "Химпром" из России, ему посыпались угрозы с требованием удалить информацию. На своей странице в ФБ Ярослав Бондаренко опубликовал скриншоты переписки.
Позднее Ярослав Бондаренко опубликовал всю переписку с неизвестными, которые давали ему на снятие материалов в интернете 24 часа и всю ночь напоминали, что "время уходит". (Полную версию переписки можно прочитать тут).
Ярослав
Бондаренко также сообщил, что по данному факту обратился в правоохранительные
органы и назвал человека, в интересах которого осуществлялся "наезд" на него.
По данным журналиста – это гражданка Украины Карина Койнаш, которую иногда называют "королевой" наркосиндиката "Химпром".
"Химпром"
— такое название получила российская группировка наркоторговцев,
специализирующаяся на производстве синтетических наркотиков, которые "химичили"
ее члены. Постепенно дело вышло на промышленный оборот – был создан сайт
"Химпром", через который продавали наркотики, появились региональные
подразделения, в структуру наркосиндиката оказались вовлечены десятки людей.
В
2017-м году российская полиция провела масштабную операцию против "Химпрома" —
арестовали 67 человек, изъяли 4 тонны синтетических наркотиков, а полученную
"прибыль" оценили в 2 млрд российских рублей или 35 миллионов долларов.
Но
руководство наркосиндиката это тогда не волновало, поскольку оно с 2014 года
осело в Украине, где принялось работать по российской схеме – создавались
лаборатории, набирались люди, создавалась региональные сбытовая и
производственная сети.
Правда в 2019 году уже СБУ "накрыла" наркосиндикат. "Улов" — 30 задержанных и 180 кг наркотиков на сумму в 5 млн дол. Но, как и в России организатор преступного бизнеса в руки силовиков не попал.
Как сообщали "Комментарии",
в Украине деятельность "Химпрома" координирует Александр Щипцов, один из двух
руководителей наркосиндиката. В нашу страну он прибыл еще в 2014-м году и обзавелся
целой коллекцией паспортов на имена – Александра Яшина, Александра Печерского и
Валерия Абрамова.
И
именно здесь судьба свела его с некоей уроженкой города Шахтерск Донецкой
области, проживавшей в Киеве.
В
едином реестре
судебных решений Украины в рамках расследования уголовного производства №
12020000000000025 имеется приговор от 16 апреля 2020 года, вынесенный
Голосеевским судом г.Киева по делу 757/3887/20-к. В нем
рассказывается фабула расследования деятельности в Украине мощного
наркосиндиката, начавшего свою деятельность в России, а затем переехавшего в
нашу страну.
Тактика
действий, специализация членов, использование сети "Телеграмм", сроки
деятельности (2014-2019 годы), названия наркотиков для переписок в мессенджере
(соль, кристаллы, мука, меф и другие), все это говорит о том, что речь идет
именно о "Химпроме".
Но
приговор от 16 апреля 2020 года касается той самой уроженки Шахтерска, которая
в июле 2016 года познакомилась с руководителем ОПГ в Украине, вероятно
Александром Щипцовым, и жила с ним гражданским браком. По просьбе сожителя Карина
Койнаш сняла в разных банках порядка 10 сейфов и индивидуальных ячеек.
Весной
2018 года девушка узнала о том, что ее сожитель причастен к наркоторговле и, несмотря
на наличие совместного ребенка, ушла от него. Но, общение она не прекратила и проживала
в квартире, в которой хранился еще один банковский сейф.
Весной
2019 года работники СБУ изымут в сейфах банков, снятых девушкой, 1 млн дол и в
квартирном сейфе – 2 млн 35 тыс. дол., которые по версии следствия были
заработаны на наркотиках.
С
учетом этих фактов Карине Койнаш предъявят обвинения в пособничестве участникам
преступной организации, за что ей будет грозить лишение свободы на срок до 5
лет. Впрочем, девушка заключит сделку со следствием о признании вины и заплатит
штраф в 110 500 гривен.
"Поймай барыгу" для наркобарона
В
упомянутом уголовном производстве № 12020000000000025 говорится о том, что
наркосиндикат имел двух руководителей, из которых больше упоминается тот,
который контактировал с предполагаемой Кариной Койнаш.
По
данным
СМИ, организатором "Химпрома" в России был Егор Буркин (в Украине он получил
паспорт на имя Егор Левченко), собственно и отправивший Александра Щипцова в
Украину.
Сам
глава "Химпрома" давно выехал из России, но неожиданно весной 2023 года стал
автором едва ли не главной медийной сенсации Украины, когда в нашей стране была
объявлена акция "Поймай барыгу – получи кэш". По ее условиям необходимо было
сдать адрес известного тебе наркоторговца и получить за это деньги.
Как писали "Комментарии", за этой акцией как раз и мог стоять Егор Левченко. В интернете моно найти две версии организации акции "Поймай барыгу". Одна из версий – Левченко таким образом пытался "отбелить" свою репутацию и объявлял себя меценатом. Другая версия предполагает, что акция была направлена на борьбу с конкурентами на рынке наркоторговли, а ее цель — рассекретить их торговые точки.
Как
бы то ни было, история с Ярославом Бондаренко показывает, что в условиях войны
организованная преступность и наркомафия почувствовали себя вольготно и не
стесняются открыто угрожать неугодным. Даже если эти неугодные являются
публичными людьми – журналистами, блогерами и активистами.
Обсуждения
Новости